ВОЗ не хватает информации для оценки российской вакцины против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения не получила достаточно информации о российской вакцине от COVID-19 для ее оценки, заявил 11 августа заместитель директора ее регионального отделения Панамериканской организации здравоохранения Джарбас Барбоса.
Отвечая на вопрос о планах по производству потенциальной вакцины в Бразилии, Барбоса сказал, что этого не следует делать до тех пор, пока не будут завершены испытания фазы 2 и 3, чтобы гарантировать ее безопасность и эффективность.
«Любой производитель вакцины должен следовать этой процедуре, которая гарантирует ее безопасность и имеет рекомендации ВОЗ», — сказал он на виртуальном брифинге из Вашингтона, сообщает «Рейтер».
Как сообщалось ранее, руководство бразильского штата Парана завтра подпишет соглашение о тестах, производстве и распространении российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций, о чём сообщил Владимир Путин.