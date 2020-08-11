ВОЗ не хватает информации для оценки российской вакцины против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения не получила достаточно информации о российской вакцине от COVID-19 для ее оценки, заявил 11 августа заместитель директора ее регионального отделения Панамериканской организации здравоохранения Джарбас Барбоса.



Отвечая на вопрос о планах по производству потенциальной вакцины в Бразилии, Барбоса сказал, что этого не следует делать до тех пор, пока не будут завершены испытания фазы 2 и 3, чтобы гарантировать ее безопасность и эффективность.



«Любой производитель вакцины должен следовать этой процедуре, которая гарантирует ее безопасность и имеет рекомендации ВОЗ», — сказал он на виртуальном брифинге из Вашингтона, сообщает «Рейтер».

