«Это невозможно, это нонсенс». Мантуров считает, что Россия не сможет произвести 30 млн доз вакцины к концу года
Россия не сможет произвести заявленные РФПИ 30 млн доз вакцины от коронавируса к концу 2020 года. Сомнения высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
«Основная задача заключается в том, чтобы увеличить масштабы производства. Получить 30 млн доз к концу года — это невозможно, это нонсенс», — сказал Мантуров 15 октября в интервью Bloomberg TV. По его словам, к концу октября будет произведено 40 тысяч доз вакцины, а концу года 2,3 млн доз. Ежемесячное производство может превысить 10 млн доз в начале 2021 года, отметил министр.
«Мы считаем, что это очень консервативные прогнозы и видим потенциал для производства 10 млн доз вакцины в декабре», — заявил Bloomberg представитель РФПИ, комментируя слова Мантурова.
Производство вакцины финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью порталу «Стопкоронавирус.рф» называл цифру в 30 млн доз в России и более 200 миллионов доз вакцины по всему миру, поскольку производство планируют наладить в Индии, Китае, Бразилии и других странах. В сентябре в комментарии ТАСС Дмитриев заявил о способности производить до полумиллиарда вакцины «Спутник V» в год.
Минздрав России в августе этого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название «Спутник V». Ее пострегистрационные клинические исследования начались в Москве, в них примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из которых получат плацебо, так как это необходимо для проверки эффективности. Вакцинировались уже 12 тысяч человек. Российской разработкой заинтересовались несколько стран, их список ранее назвал РФПИ.