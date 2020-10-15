«Это невозможно, это нонсенс». Мантуров считает, что Россия не сможет произвести 30 млн доз вакцины к концу года

«Основная задача заключается в том, чтобы увеличить масштабы производства. Получить 30 млн доз к концу года — это невозможно, это нонсенс», — сказал Мантуров 15 октября в интервью Bloomberg TV . По его словам, к концу октября будет произведено 40 тысяч доз вакцины, а концу года 2,3 млн доз. Ежемесячное производство может превысить 10 млн доз в начале 2021 года, отметил министр.

Россия не сможет произвести заявленные РФПИ 30 млн доз вакцины от коронавируса к концу 2020 года. Сомнения высказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы считаем, что это очень консервативные прогнозы и видим потенциал для производства 10 млн доз вакцины в декабре», — заявил Bloomberg представитель РФПИ, комментируя слова Мантурова.



Производство вакцины финансирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда Кирилл Дмитриев в интервью порталу «Стопкоронавирус.рф» называл цифру в 30 млн доз в России и более 200 миллионов доз вакцины по всему миру, поскольку производство планируют наладить в Индии, Китае, Бразилии и других странах. В сентябре в комментарии ТАСС Дмитриев заявил о способности производить до полумиллиарда вакцины «Спутник V» в год.

