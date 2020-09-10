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10.09.2020 19:30
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Россия будет производить полмиллиарда доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в год. 50 миллионов закупит Бразилия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет производить около 500 млн доз вакцины «Спутник V» в год, пишет 10 сентября ТАСС.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что 50 миллионов доз «Спутник V» будут проданы Бразилии.

«Мы очень рады тому, что у нас есть партнеры в штате Парана. Завтра мы объявим о договоренности еще с одним штатом. Они планируют закупить дополнительно 50 млн доз», — рассказал Дмитриев.

Накануне, 9 сентября, информация о том, каким препаратом будет вакцинироваться население Бразилии в январе, не уточнялась.

Также Дмитриев отметил, что почти 40 тысяч человек зарегистрировались на добровольное тестирование российской вакцины от коронавируса.

О том, что 40 тысяч москвичей смогут протестировать первую вакцину от коронавируса, 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Комментарии (2)

dragvs
Очередные новости из будущего. Вакцина ещё даже не прошла обязательную для регистрации Фазу III исследований. Ее применение до сих пор считается рискованным.
Brezhnev
Во экономика то наша поднимется (в пику падающей цены нефти)!
А ещё гадали, кому выгодна эта «пандемия». )))
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