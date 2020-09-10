Россия будет производить полмиллиарда доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в год. 50 миллионов закупит Бразилия

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет производить около 500 млн доз вакцины «Спутник V» в год, пишет 10 сентября ТАСС.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что 50 миллионов доз «Спутник V» будут проданы Бразилии.

«Мы очень рады тому, что у нас есть партнеры в штате Парана. Завтра мы объявим о договоренности еще с одним штатом. Они планируют закупить дополнительно 50 млн доз», — рассказал Дмитриев.

Накануне, 9 сентября, информация о том, каким препаратом будет вакцинироваться население Бразилии в январе, не уточнялась.