Россия будет производить полмиллиарда доз вакцины от коронавируса «Спутник V» в год. 50 миллионов закупит Бразилия
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет производить около 500 млн доз вакцины «Спутник V» в год, пишет 10 сентября ТАСС.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что 50 миллионов доз «Спутник V» будут проданы Бразилии.
«Мы очень рады тому, что у нас есть партнеры в штате Парана. Завтра мы объявим о договоренности еще с одним штатом. Они планируют закупить дополнительно 50 млн доз», — рассказал Дмитриев.
Накануне, 9 сентября, информация о том, каким препаратом будет вакцинироваться население Бразилии в январе, не уточнялась.
Также Дмитриев отметил, что почти 40 тысяч человек зарегистрировались на добровольное тестирование российской вакцины от коронавируса.
О том, что 40 тысяч москвичей смогут протестировать первую вакцину от коронавируса, 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.