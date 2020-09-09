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09.09.2020 00:29
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Бразилия начнёт вакцинацию населения от коронавируса в январе. Каким препаратом - не говорит

Власти Бразилии планируют начать вакцинацию населения от коронавируса нового типа в январе следующего года, заявил исполняющий обязанности главы Минздрава страны Эдуарду Пазуэллу.

"Мы сейчас заключаем контракты с производителем вакцины, ожидаем, что она начнет поступать к нам в январе. В январе следующего года начнем всех вакцинировать", - сказал он в ходе заседания правительства, сообщает ТАСС. Какого производителя вакцины глава минздрава Бразилии имеет ввиду, не поясняется.

В конце июня Минздрав Бразилии договорился о совместном исследовании и локализации в стране производства вакцины против коронавируса, разработку которой ведут ученые британского Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca ("Астра-Зенека"). В стране, помимо этого препарата, проходят испытания вакцин китайской Sinovac Biotec ("Синовак биотек"), германской Biontech ("Бионтех") и американской Pfizer ("Пфайзер").

Испытания российской вакцины "Спутник V", о тестировании и производстве которой в Бразилии в августе договорились Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство штата Парана, как ожидается, могут начаться в течение ближайших месяцев.

Бразилия остается на третьей строчке антирейтинга стран, население которых наиболее пострадало от нового коронавируса. Хуже дела обстоят только в Индии и США.

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