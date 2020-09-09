Бразилия начнёт вакцинацию населения от коронавируса в январе. Каким препаратом - не говорит

Власти Бразилии планируют начать вакцинацию населения от коронавируса нового типа в январе следующего года, заявил исполняющий обязанности главы Минздрава страны Эдуарду Пазуэллу.



"Мы сейчас заключаем контракты с производителем вакцины, ожидаем, что она начнет поступать к нам в январе. В январе следующего года начнем всех вакцинировать", - сказал он в ходе заседания правительства, сообщает ТАСС. Какого производителя вакцины глава минздрава Бразилии имеет ввиду, не поясняется.



В конце июня Минздрав Бразилии договорился о совместном исследовании и локализации в стране производства вакцины против коронавируса, разработку которой ведут ученые британского Оксфордского университета и фармацевтической компании AstraZeneca ("Астра-Зенека"). В стране, помимо этого препарата, проходят испытания вакцин китайской Sinovac Biotec ("Синовак биотек"), германской Biontech ("Бионтех") и американской Pfizer ("Пфайзер").

