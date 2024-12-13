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Общество Новый год «Понюхайте ёлочную игрушку». Роспотребнадзор поделился лайфхаками при выборе новогодних украшений

«Понюхайте ёлочную игрушку». Роспотребнадзор поделился лайфхаками при выборе новогодних украшений

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2 комментария

Вторая неделя декабря подходит к концу, и многие россияне уже приступили к украшению дома перед Новым годом. Однако даже такое радостное событие может быть омрачено неприятными последствиями. О том, как сделать праздник безопасным, рассказал специалист Роспотребнадзора Владимир Дёмин в telegram-канале ведомства.

Владимир Дёмин отметил, что новогодние товары не подлежат обязательной сертификации, так как не используются для детских игр. Ёлочные игрушки бывают из разных материалов, самый долговечный из которых — стекло. Однако у такого материала есть один большой минус — они легко разбиваются. 

«Если в доме есть маленькие дети или слишком активные домашние питомцы, кошки или собаки, то специалисты рекомендуют воздержаться от приобретения стеклянных украшений и заменить их пластиком», — советует Дёмин. 

Если выбор пал все-таки на стеклянные украшения, то стоит обратить внимание на их вид. Так, острые края должны быть закрыты колпачками. Помимо этого, специалист рекомендует проверить надежность крепления прямо в магазине. 

«Можно смоделировать ситуацию… и немного потрясти. Понюхайте ёлочную игрушку — она не должна резко пахнуть. Потрите ёлочную игрушку — на руке не должно оставаться красок или блесток», — сообщил специалист. 

Также сотрудник Роспотребнадзора порекомендовал требовать у продавца документы и этикетки на товар. Таким образом можно познакомиться с производителем и страной производства. 

Кроме того, следует быть особенно осторожным при покупке электрической гирлянды. При ее выборе в первую очередь необходимо ознакомиться с суммарным напряжением лампочек. Так, напряжение одной лампочки не должно превышать 26 Вольт, а общая мощность может быть не более 65 Ватт. Вся эта информация обязательно должна быть написана на русском языке с читаемым текстом и в удобном месте.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Что значит *должно быть написано на русском языке*? Все эти товары сейчас китайские, так что дружно учим китайский язык!
Гость
23 минуты
лайфхак.скрепна?
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