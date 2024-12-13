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Общество Пятничные иноагенты. В реестре Минюста — три новых имени

Пятничные иноагенты. В реестре Минюста — три новых имени

2 051
7 комментариев

В пятницу, 13 декабря, Минюст обновил реестр иностранных агентов. В нем появились три новых имени, исключено одно физлицо и одна организация.

В реестр включены художница и писатель Екатерина Марголис*, художник и акционист Анатолий Осмоловский* и бывший глава Дмитровского городского округа Подмосковья Илья Поночевный*.

Екатерина Марголис* — российская и итальянская художница, дальняя родственница поэта Бориса Пастернака. Училась в Италии, потом в Австралии, затем приехала в Россию еще за одной специальностью. Больше 10 лет живет в Венеции. Как сообщил Минюст, Марголис распространяла недостоверную информацию о решениях российского руководства, дискредитировала ВС РФ, выступала против СВО, принимала участие в создании и распространении материалов и сообщений иностранных агентов.

Анатолий Осмоловский — российский художник и акционист. Участник и организатор множества выставок, автор трех книг. По информации Минюста, публично выступал против СВО, критиковал действия руководства РФ.

Илья Поночевный* — с ноября 2018-го по октябрь 2024 года был главой Дмитровского округа Московской области, пока не покинул пост по собственному желанию. Признан иноагентом за дискредитацию ВС РФ, распространение недостоверной информации о руководстве ВС РФ, распространял сообщения и материалы других иноагентов. Проживает вне России.

Из реестра Минюста исключен журналист Алексей Горпинченко «в связи с утратой признаков иностранного агента». В связи с ликвидацией также исключена ассоциация по содействию защите прав призывников, альтернативно служащих и военнослужащих «Правозащитная группа „Гражданин. Армия. Право"».

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Комментарии
7
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Гость
1 час
А Джанни Родари как же ?
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