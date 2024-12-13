Ограничить продажу самогонных аппаратов планируют предложить в Минздраве

Минздрав РФ разрабатывает предложения по ограничению розничной продажи аппаратов для самогона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее правительство РФ утвердило план мероприятий по снижению потребления алкоголя. Концепция рассчитана до 2030 года и направлена на сокращение количества выпиваемого россиянами спиртного, связанной с ним смертности, заболеваемости и инвалидности. Кроме того, программа направлена на медицинскую и социальную реабилитацию тех, кто страдает алкогольной зависимостью.