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Общество Ограничить продажу самогонных аппаратов планируют предложить в Минздраве

Ограничить продажу самогонных аппаратов планируют предложить в Минздраве

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62 комментария

Минздрав РФ разрабатывает предложения по ограничению розничной продажи аппаратов для самогона. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее правительство РФ утвердило план мероприятий по снижению потребления алкоголя. Концепция рассчитана до 2030 года и направлена на сокращение количества выпиваемого россиянами спиртного, связанной с ним смертности, заболеваемости и инвалидности. Кроме того, программа направлена на медицинскую и социальную реабилитацию тех, кто страдает алкогольной зависимостью.

В рамках реализации этой концепции в Вологодской области уже были приняты меры. Глава региона Георгий Филимонов подготовил законопроект, по которому продажа спиртного будет ограничена двумя часами в будни — с 12 до 14. Губернатор объяснил, что принял решение для снижения роста показателя смертности местных от алкоголя.

В Минздраве при этом отмечают, что россияне стали меньше пить и курить.

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Комментарии
62
Живу давно
1 час
Не будут продавать, будут в *аренду сдавать*.
McGillavry
2 часа
Будут продавать самогонные аппараты по будням с 12 до 14?
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