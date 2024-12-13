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Общество Глава Минздрава опроверг дефицит физраствора и заявил, что в больницах его достаточно

Глава Минздрава опроверг дефицит физраствора и заявил, что в больницах его достаточно

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30 комментариев

В России нет проблем с производством физраствора. Производители перерегистрировали цены из-за роста себестоимости упаковки, но процедура уже завершена. Об этом 13 декабря рассказал РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение на имя министра здравоохранения с просьбой сообщить о мерах решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптеках и стационарах в разных регионах России.

По словам Мурашко, в России имеется достаточное количество производителей физраствора, которые закрывают потребности рынка. Препарат входит в список жизненно важных, и цены на него контролирует государство.

«В связи с определенным удорожанием упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен», — рассказал министр. Федеральная антимонопольная служба уже вынесла заключение, и более десяти производителей зарегистрировали новые цены. Также Мурашко добавил, что в больницах нет дефицита физраствора, а ситуацию контролирует Росздравнадзор.

Как писала «Фонтанка», в регионах еще в октябре заговорили об исчезновении физраствора из аптек и его дефиците в стационарах. В Петербурге препарата хватало. Проблемы начались пару недель назад и с тех пор усугубляются.

«Фонтанка» узнала, что случилось с самым незатейливым лекарством, состоящим из воды и соли. Подробности читайте здесь.

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Комментарии
30
Игорь Протасов
1 час
Ага.. лекарств хватает... пьют и курят всё меньше... поэтому жизнь всё короче... до пенсии россияне не дотягивают...
Cashmare
2 часа
а вот сейчас взять бы и носом ткнуть в онлайн-аптеку, и тыкать до тех пор, пока не осознает очевидное: физраствора нет. гинеколог, б
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