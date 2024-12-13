Глава Минздрава опроверг дефицит физраствора и заявил, что в больницах его достаточно

В России нет проблем с производством физраствора. Производители перерегистрировали цены из-за роста себестоимости упаковки, но процедура уже завершена. Об этом 13 декабря рассказал РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев направил обращение на имя министра здравоохранения с просьбой сообщить о мерах решения проблемы массовой нехватки физраствора в аптеках и стационарах в разных регионах России.

По словам Мурашко, в России имеется достаточное количество производителей физраствора, которые закрывают потребности рынка. Препарат входит в список жизненно важных, и цены на него контролирует государство.

«В связи с определенным удорожанием упаковки производители обратились за перерегистрацией отпускных цен», — рассказал министр. Федеральная антимонопольная служба уже вынесла заключение, и более десяти производителей зарегистрировали новые цены. Также Мурашко добавил, что в больницах нет дефицита физраствора, а ситуацию контролирует Росздравнадзор.

Как писала «Фонтанка», в регионах еще в октябре заговорили об исчезновении физраствора из аптек и его дефиците в стационарах. В Петербурге препарата хватало. Проблемы начались пару недель назад и с тех пор усугубляются.