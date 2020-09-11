FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
11.09.2020 15:30
1
Печать

РФПИ перечислил страны, заинтересовавшиеся российской вакциной против коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал список стран, которые заинтересованы в использовании российской COVID-вакцины Sputnik V.

Согласно материалам РФПИ, всего интерес к вакцине проявили "более 30 стран, составляющих свыше 50% от населения планеты", пишет 11 сентября «Интерфакс».

В Северной Америке это только Мексика. Ранее в пятницу стало известно, что РФПИ уже договорился с мексиканскими властями о поставке 32 млн доз вакцины.

В Южной Америке перечислены Венесуэла, Бразилия, Перу и Аргентина. Бразилия, как сообщалось, получит 50 млн доз вакцины и готова не только к проведению клинических испытаний, но и к производству препарата на своих мощностях.

В Африке это Алжир, Египет и Нигерия. На Ближнем и Среднем Востоке - Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Израиль и Палестина, а также Турция.

В Европе - Греция, Сербия, Босния и Герцеговина, Молдавия и Белоруссия. В Азии - Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Индия, Непал и Бангладеш, Вьетнам, на Востоке - Южная Корея и Япония. Наконец, в Океании отмечены Индонезия, Малайзия и Филиппины.

РФПИ сообщал о том, что Индия готова производить Sputnik V, а в Саудовской Аравии и на Филиппинах уже в сентябре готовы начать клинические исследования вакцины.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний