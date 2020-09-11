Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал список стран, которые заинтересованы в использовании российской COVID-вакцины Sputnik V.

Согласно материалам РФПИ, всего интерес к вакцине проявили "более 30 стран, составляющих свыше 50% от населения планеты", пишет 11 сентября «Интерфакс».

В Северной Америке это только Мексика. Ранее в пятницу стало известно, что РФПИ уже договорился с мексиканскими властями о поставке 32 млн доз вакцины.

В Южной Америке перечислены Венесуэла, Бразилия, Перу и Аргентина. Бразилия, как сообщалось, получит 50 млн доз вакцины и готова не только к проведению клинических испытаний, но и к производству препарата на своих мощностях.