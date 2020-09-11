РФПИ перечислил страны, заинтересовавшиеся российской вакциной против коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал список стран, которые заинтересованы в использовании российской COVID-вакцины Sputnik V.
Согласно материалам РФПИ, всего интерес к вакцине проявили "более 30 стран, составляющих свыше 50% от населения планеты", пишет 11 сентября «Интерфакс».
В Северной Америке это только Мексика. Ранее в пятницу стало известно, что РФПИ уже договорился с мексиканскими властями о поставке 32 млн доз вакцины.
В Южной Америке перечислены Венесуэла, Бразилия, Перу и Аргентина. Бразилия, как сообщалось, получит 50 млн доз вакцины и готова не только к проведению клинических испытаний, но и к производству препарата на своих мощностях.
В Африке это Алжир, Египет и Нигерия. На Ближнем и Среднем Востоке - Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Израиль и Палестина, а также Турция.
В Европе - Греция, Сербия, Босния и Герцеговина, Молдавия и Белоруссия. В Азии - Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Индия, Непал и Бангладеш, Вьетнам, на Востоке - Южная Корея и Япония. Наконец, в Океании отмечены Индонезия, Малайзия и Филиппины.
РФПИ сообщал о том, что Индия готова производить Sputnik V, а в Саудовской Аравии и на Филиппинах уже в сентябре готовы начать клинические исследования вакцины.