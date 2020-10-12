Более 12 тысяч россиян вакцинировались от COVID-19

О количестве вакцинированных от коронавируса россиян рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, процедуру прошли более 12 тысяч человек, пишет РИА Новости 12 октября.



«Результаты очень хорошие, показывается очень хороший уровень антител, который вырабатывается нашей вакциной, поэтому безусловно, клинические испытания в России идут успешно», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».



Минздрав России в августе этого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название «Спутник V». Ее пострегистрационные клинические исследования начались в Москве, в них примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из которых получат плацебо, так как это необходимо для проверки эффективности. Вакциной заинтересовались несколько стран, их список ранее назвал РФПИ.

