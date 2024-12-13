Житель Волхова воспламенился у себя дома, его спасают врачи

Врачи Волховской межрайонной больницы спасают 52-летнего местного жителя. Мужчину доставили в медицинское учреждение накануне вечером с серьезными ожогами. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 декабря.
У пациента диагностировали ожог туловища, конечностей и шеи. По предварительным данным, пострадавший загорелся у себя в квартире на улице Молодежной. В тяжелом состоянии мужчина помещен в реанимацию.
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