Житель Волхова воспламенился у себя дома, его спасают врачи

Врачи Волховской межрайонной больницы спасают 52-летнего местного жителя. Мужчину доставили в медицинское учреждение накануне вечером с серьезными ожогами. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 декабря.

У пациента диагностировали ожог туловища, конечностей и шеи. По предварительным данным, пострадавший загорелся у себя в квартире на улице Молодежной. В тяжелом состоянии мужчина помещен в реанимацию.