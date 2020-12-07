FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -4
74.25р90.26р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

«Очень важно продержаться». Беглов пообещал Петербургу полмиллиона доз вакцины, но не уточнил когда

Большие партии вакцины от коронавируса привезут в Петербург только после Нового года. Сейчас важно их дождаться и подготовиться к началу вакцинации, заявил губернатор Александр Беглов.

«Как и вся страна, наш город готов начать активную вакцинацию горожан из групп повышенного риска, прежде всего медицинских и социальных работников и наших учителей. На первом этапе к двум уже работающим пунктам вакцинации в ближайшее время добавятся еще семь. Перед нами поставлена задача на втором этапе создать в общей сложности 50 пунктов вакцинации, — заявил Беглов 7 декабря в эфире «Радио России». — Ожидаем поступления новых партий вакцин. До Нового года поступит несколько тысяч доз. В конце декабря или сразу после Нового года начнем получать крупные партии — от 50 тысяч доз и более. Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины».

По его словам, город уже закупает морозильные камеры для хранения вакцины, а также переносные контейнеры-холодильники.

«Очень важно, чтобы город продержался до масштабной вакцинации хотя бы на нынешнем уровне заболеваемости», — отметил губернатор.

Ранее глава города рассказал о том, что город недалек от нового локдауна: врачи и больницы уже на пределе, мест хватит до Нового года, а «дальше красная черта».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Жора  
Обещать, не значит жениться.
6cat
И не уточнил кому...
Skazochny
А зачем Вове вещал , что всё хорошо?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний