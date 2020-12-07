«Очень важно продержаться». Беглов пообещал Петербургу полмиллиона доз вакцины, но не уточнил когда

Большие партии вакцины от коронавируса привезут в Петербург только после Нового года. Сейчас важно их дождаться и подготовиться к началу вакцинации, заявил губернатор Александр Беглов.

«Как и вся страна, наш город готов начать активную вакцинацию горожан из групп повышенного риска, прежде всего медицинских и социальных работников и наших учителей. На первом этапе к двум уже работающим пунктам вакцинации в ближайшее время добавятся еще семь. Перед нами поставлена задача на втором этапе создать в общей сложности 50 пунктов вакцинации, — заявил Беглов 7 декабря в эфире «Радио России». — Ожидаем поступления новых партий вакцин. До Нового года поступит несколько тысяч доз. В конце декабря или сразу после Нового года начнем получать крупные партии — от 50 тысяч доз и более. Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины».