Не имей 10 тысяч друзей. «Вконтакте» рекомендует самым дружелюбным заявить о себе в РКН

Источник: Донат Сорокин/ТАСС







Обладатели личных страниц «ВКонтаке» с 10 тысячами друзей на этой неделе получили сообщения с напоминанием о новом законе о деанонимизации популярных блогеров. «Ладно каналы и группы, но про личные страницы же в законе ничего не было?», — удивляются пользователи. Разбираемся, что делать, если получили такое письмо, и что написано в законе.









Такие сообщения особо дружелюбные пользователи «Вконтакте» начали получать на этой неделе. Что с ними делать, «Фонтанка» спросила юриста и покопалась в тексте закона и разъяснениях Минцифры и Роскомнадзора.

Адресаты таких сообщений пока что в основной своей массе настроены ничего никуда не подавать.

«Лично я буду удалять подписчиков до состояния менее 10.000. Заниматься бумажной работой непонятно для чего я не хочу. У меня небольшое превышение. Что касается идеи — данные обо мне и так есть, так как это моя личная страница. Считаю применение нового закона к личным страницам избыточным. Анонимные телеграмм каналы — понятно. А вот личные страницы, которые и так завязаны на персональный телефонный номер — непонятно», — поделился своими планами с «Фонтанкой» петербуржец Сергей.

Закон о деанонимизации популярных блогеров был принят 8 августа 2024 года. Действие закона начнется с 1 января 2025 года, однако, уже с 1 ноября 2024 года владельцы каналов и блогов с более чем 10 тысячами подписчиков могли подавать сведения о себе в Роскомнадзор для внесения в реестр через «Госуслуги».

Сейчас факт внесения в реестр блога, канала или группы в одной из разрешенных в России соцсетей можно проверить на специальном сайте. Там много различных реестров, надо искать «Перечень персональных страниц пользователей социальной сети, объем аудитории каждой из которых составляет более десяти тысяч пользователей социальной сети». Он выдается, например, по поисковому запросу «регистрация владельцев»

Вопросов о том, как, зачем, почему и что будет, если, слишком много, так что Минсвязи даже публиковало своеобразный FAQ. Сейчас в нем есть ответы на 62 вопроса. Про личные странички в «ВК» там ничего нет, но нет и ничего о том, что их закон не касается.

Что будет, если проигнорировать сообщение?

Комментарий юриста Светланы Кузнецовой: «Письмо от ВК это просто разъяснение законодательства от соцсети, а не обязательное требование, которое необходимо исполнять. Поэтому за игнорирование этого письма не последует ровным счетом ничего, а вот за несоблюдение требований закона могут быть негативные последствия».

Комментарий Минцифры: Если канал или страница с более чем 10 тысячами подписчиков не будут включены в соответствующий перечень, рекламодатели не вправе будут размещать в них рекламу, а другие каналы/страницы не вправе будут репостить их сообщения. Самому каналу или странице нельзя будет собирать пожертвования на свою деятельность. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Правда ли, что в РНК надо регистрироваться только если ты продаешь рекламу?

Комментарий юриста Светланы Кузнецовой: «Монетизация вообще не имеет значения, это не основание для регистрации страницы. Единственный признак — количество подписчиков».

Комментарий Минцифры: Обязанность владельца социальной сети по самопроверкам установлена статьей 106 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и предусматривает, что владельцы социальных сетей обязаны мониторить свою социальную сеть на предмет выявления запрещённой информации и удалять такую информацию. Обязанность владельцев социальных сетей мониторить свою социальную сеть на предмет исполнения владельцами каналов, страниц с более чем 10 тысячами пользователей обязанности по предоставлению сведений для включения таких каналов, страниц в соответствующий перечень вышеназванным Федеральным законом не предусмотрена. Обязанность по предоставлению в Роскомнадзор сведений, позволяющих идентифицировать владельца канала\страницы с более чем 10 тысячами пользователей возложена на владельца такого канала\страницы. Поэтому ответственность за не предоставление сведений для включения такого канала\страницы в соответствующий перечень несёт владелец канала\страницы с более чем 10 тысячами подписчиков

Как меня накажут, если я не стану нигде ничего регистрировать?

В принципе, никаких штрафных санкций за неподачу сведений о странице с 10 тысячами подписчиками пока нет. Но последствия могут быть неприятными.

Комментарий Минцифры: Статья 106 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ в редакции, которая вступит в силу 1 января 2025 года, предусматривает право Роскомнадзора направить социальной сети требование ограничить доступ к каналу, странице с более чем 10 тысячами подписчиков до выполнения их владельцами обязанности по предоставлению сведений для включения таких канала\страницы в соответствующий перечень.

Что будет, если я не зарегистрирую свой десятитысячный канал и размещу в нем рекламу?

Комментарий Минцифры: Размещение рекламы в канале\странице с количеством подписчиков более 10 тысяч, не включённых в соответствующий перечень Роскомнадзора, повлечёт за собой для рекламодателя, рекламораспространителя административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 143 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 2 000 до 2 500 руб.; на должностных лиц — от 4 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 руб.

То есть, оштрафуют и меня, и агентство, которое купило у меня рекламу, и того, чьи товары и услуги я рекламирую?

Тут есть небольшое пространство для юридического маневра. Но итог все равно неутешительный.

Комментарий юриста Светланы Кузнецовой: Рекламодатель если толковать норму, не должен отвечать за это. Но можно найти разные рекомендации в интернете, где и юристы, и Минцифры толковали, что и рекламодатель, и рекламораспространитель должны отвечать. Но я категорически стою на позиции, что только рекламораспространители, потому что там так сформулировано, собственно, это норма. Но мы понимаем, что даже если рекламодателя не будут привлекать, то у них будет самоцензура, как с иноагентами. Даже когда не было запрещено размещать рекламу у иноагентов, многие не делали этого из-за всяких репутационно-этических соображений. Вот приблизительно такая же штука будет с каналами. Скорее всего, рекламодатели будут проверять сами и просто от греха подальше, на всякий случай, отказываться от рекламы в незарегистрированных каналах.

Но мы все же сейчас говорим не о коммерческих каналах, а о моей личной страничке. Там все не так просто. Ведь на ней есть отдельно мои друзья, а есть подписчики, которые сами добавились и читают мою страницу. Кого надо считать?

Буква закона четко описывает единственный критерий включения в Реестр: число подписчиков более 10 тысяч. И считать их будут по тому, что показывает сама соцсеть на страничке. А в «ВК» подписчики и друзья считаются вместе.

Комментарий Минцифры: Актуальное количество подписчиков канала\страницы в социальной сети оценивается исходя из информации об этом, размещённой в самих канале\странице

А если я почищу свою страничку и поудаляю всех ненужных подписчиков, чтобы стало меньше 10 тысяч?