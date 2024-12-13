Сотрудница службы обслуживания судов травмировалась в Пулково

Сотрудница службы хозяйственно-бытового обслуживания судов в аэропорту Пулково получила травму. Об этом 13 декабря сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура и показывает место происшествия.

Вечером 11 декабря во время уборки самолета женщина, по предварительной версии, оступилась на телетрапе и упала на асфальт.