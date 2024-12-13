Сотрудница службы обслуживания судов травмировалась в Пулково

Сотрудница службы хозяйственно-бытового обслуживания судов в аэропорту Пулково получила травму. Об этом 13 декабря сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура и показывает место происшествия.
Вечером 11 декабря во время уборки самолета женщина, по предварительной версии, оступилась на телетрапе и упала на асфальт.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда», — говорится в сообщении.
Обновление: В пресс-службе Пулково пояснили, что по итогам инцидента назначено внутреннее расследование. Будет проведена ревизия технологии уборки воздушного судна.
«Компания принимает все меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Сотруднице оказана комплексная медицинская и материальная помощь», — подчеркнулись в аэропорту.
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