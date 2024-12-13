Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода-5°

ясная погода, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

с-з.

 768мм 81%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,95
EUR 110,48
Индекс новогоднего стола
Живая вода Андрея Константинова
Промышленный Петербург
В квитанциях снова радио
Когда положить на депозит
Многодетная в 18 лет
Сколько стоит тревожный чемоданчик
Как срубить елку
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Сотрудница службы обслуживания судов травмировалась в Пулково

Сотрудница службы обслуживания судов травмировалась в Пулково

1 156
4 комментария
Источник:

Сотрудница службы хозяйственно-бытового обслуживания судов в аэропорту Пулково получила травму. Об этом 13 декабря сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура и показывает место происшествия.

Вечером 11 декабря во время уборки самолета женщина, по предварительной версии, оступилась на телетрапе и упала на асфальт.

Источник:

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда», — говорится в сообщении.

Обновление: В пресс-службе Пулково пояснили, что по итогам инцидента назначено внутреннее расследование. Будет проведена ревизия технологии уборки воздушного судна.

«Компания принимает все меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Сотруднице оказана комплексная медицинская и материальная помощь», — подчеркнулись в аэропорту.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
282408812
7 минут
теперь понятно почему самолёты называют воздушными судами
Ипсилон Ц
2 минуты
лишь бы от работы отлынивать
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Новости компаний
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Объекты «Главстрой Санкт-Петербург» стали одними из лучших по итогам премии «Град Петра Awards»
13 декабря, 12:40
Вам письмо! На Царскосельских холмах открылось почтовое отделение
12 декабря, 18:00
ГК «А101» решила проблему первого взноса на покупку квартир в Ленинградской области
12 декабря, 15:22
Студенты разработали облик новых общественных пространств Петербурга
12 декабря, 14:56
«Группа ЛСР» вводит в эксплуатацию дом 4 в «Цивилизации на Неве»
12 декабря, 14:40
ЖК «ИСКРА-Сити» победил в номинации «Петровская слобода. Комфорт» на премии «Град Петра AWARDS 2024»
12 декабря, 14:19
Группа Аквилон объявляет старт продаж в новом проекте
12 декабря, 14:12
Стильно и лаконично. Как украсить квартиру к Новому году
11 декабря, 18:00
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55