Фигурант дела о мошенничестве при поставке бронежилетов для Минобороны РФ признал свою вину

Генеральный директор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов, обвиняемый в мошенничестве при поставке бронежилетов для Минобороны РФ, признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 13 декабря.

Фигурант также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. «Есипов не намерен скрываться или иным образом препятствовать производству по делу», — говорится в документах, оказавшихся в распоряжении агентства.

По версии следствия, Есипов, финансовый директор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко похитили деньги, выделенные по госконтракту Минобороны. Речь идет о поставке порядка 20 тысяч некачественных бронежилетов на 2 миллиарда рублей в зону спецоперации.

Суд арестовал Андрея Есипова в апреле этого года. Тогда подозреваемый свою вину не признал. «В наших бронежилетах и „плитниках“ парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — сказал он, аргументируя то, что бронежилеты якобы качественные.