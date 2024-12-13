Минобороны отчиталось об ответе на удар ATACMS по Таганрогу

Министерство обороны 13 декабря проинформировало об ударах, нанесенных в ответ на обстрел военного аэродрома Таганрога 11 декабря американским дальнобойным оружием — шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
В ответ на это российские ВС атаковали «критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса». «Массированный удар» нанесён «высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами».
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — говорится в сообщении.
Утром 13 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как пишет ТАСС, взрывы произошли в Киеве, Харькове, Сумах, а также в Винницкой, Полтавской, Одесской, Хмельницкой областях. Почти во всех этих регионах было отключено электроснабжение. В пресс-службе самого крупного на Украине электрохолдинга «ДТЭК» сообщили о серьезных повреждениях оборудования после утренних взрывов. Украинский президент Владимир Зеленский в соцсетях написал, что по энергетическим объектам Украины был нанесен «один из самых масштабных ударов». По его словам, на Украину было выпущено 93 ракеты, среди которых якобы одна северокорейская.
Напомним, 11 декабря губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о ночной ракетной атаке на Таганрог. В результате была повреждена котельная, и 27 многоквартирных домов остались без тепла. По данным Минобороны РФ, удар был нанесен баллистическими ракетами ATACMS, противник пытался атаковать военный аэродром.
В середине ноября издание СМИ сообщили, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. Эту информацию подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Затем разрешение на удары ракетами по России дали Франция и Великобритания, писало Le Figaro. В Кремле отреагировали на решение западных политиков. Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием согласно новой ядерной доктрине.
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