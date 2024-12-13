Минобороны отчиталось об ответе на удар ATACMS по Таганрогу

Утром 13 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как пишет ТАСС, взрывы произошли в Киеве, Харькове, Сумах, а также в Винницкой, Полтавской, Одесской, Хмельницкой областях. Почти во всех этих регионах было отключено электроснабжение. В пресс-службе самого крупного на Украине электрохолдинга «ДТЭК» сообщили о серьезных повреждениях оборудования после утренних взрывов. Украинский президент Владимир Зеленский в соцсетях написал, что по энергетическим объектам Украины был нанесен «один из самых масштабных ударов». По его словам, на Украину было выпущено 93 ракеты, среди которых якобы одна северокорейская.