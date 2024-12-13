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Общество В Петербурге собираются выплачивать по 100 тысяч беременным студенткам

В Петербурге собираются выплачивать по 100 тысяч беременным студенткам

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56 комментариев

В Социальный кодекс Петербурга хотят внести новую меру поддержки для студенток, которые забеременели. Им пропишут единовременную выплату в 100 тысяч.

Проект закона опубликован 13 декабря. Он дополняет Социальный кодекс еще одним пунктом: «Единовременная выплата в размере 100 000 рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения».

О каких конкретно учебных заведениях идет речь, в тексте не говорится, упоминается только очная форма. Получить хоть какие-то уточнения в комитете по соцполитике оказалось невозможно — там отказались комментировать закон до его принятия.

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Комментарии
56
BobCat2
1 час
В общем всё как всегда - для отчётности в Москву сгодится, а реальный результат не важен. Никто за 100 тыс. специально детей заводить не будет. Хотя бы потому, что дети это всё таки не из-за денег. А если хотите, чтобы за деньги, то платите 2 млн. сразу и по 200 тыс. в месяц. Ну или сколько там сейчас. Тогда будет рост рождаемости.
ДЕД
1 час
Правильно! Не надо учиться, рожайте побольше электората😵
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