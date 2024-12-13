В Петербурге собираются выплачивать по 100 тысяч беременным студенткам

В Социальный кодекс Петербурга хотят внести новую меру поддержки для студенток, которые забеременели. Им пропишут единовременную выплату в 100 тысяч.

Проект закона опубликован 13 декабря. Он дополняет Социальный кодекс еще одним пунктом: «Единовременная выплата в размере 100 000 рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения».