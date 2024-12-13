Четверо курьеров, пытавшихся вывезти золотые слитки из Москвы в Дубай, отправились в колонию

Четыре курьера отправились в колонию за попытку вывезти золотые слитки из России в Дубай. Мужчины приговорены к срокам до 7,5 лет. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В перевозке участвовали две группы. В материалах дела уточняется, что первая планировала лететь из Москвы в Ереван. С золотыми слитками они собирались пройти по зеленому коридору для пересечения российской границы. Золото, купленное в столичных банках, курьеры хотели выдать за товары личного пользования. У второй группы по плану было прилететь из Москвы в Дубай. Дальше, как уточняет информагентство, первая группа курьеров должна была передать слитки второй в стерильной зоне. Затем золото планировалось доставить в Дубай.