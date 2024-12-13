Четверо курьеров, пытавшихся вывезти золотые слитки из Москвы в Дубай, отправились в колонию

Четыре курьера отправились в колонию за попытку вывезти золотые слитки из России в Дубай. Мужчины приговорены к срокам до 7,5 лет. Об этом 13 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
В перевозке участвовали две группы. В материалах дела уточняется, что первая планировала лететь из Москвы в Ереван. С золотыми слитками они собирались пройти по зеленому коридору для пересечения российской границы. Золото, купленное в столичных банках, курьеры хотели выдать за товары личного пользования. У второй группы по плану было прилететь из Москвы в Дубай. Дальше, как уточняет информагентство, первая группа курьеров должна была передать слитки второй в стерильной зоне. Затем золото планировалось доставить в Дубай.
«Четверо курьеров и иные неустановленные лица … незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важный товар в виде 36 слитков золота 999-й пробы», — уточняет РИА Новости.
Общая стоимость золотых слитков — больше 543 миллионов рублей. Фигуранты признали свою вину частично, с приговором не согласились и обжаловали его.
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