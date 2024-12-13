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Происшествия В Москве грузовик насмерть сбил директора департамента Минобрнауки Олега Чурилова

В Москве грузовик насмерть сбил директора департамента Минобрнауки Олега Чурилова

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25 комментариев

В Москве погиб в ДТП директор департамента Минобрнауки РФ Олег Чурилов. Чиновника сбил двигавшийся задним ходом грузовик.

Авария произошла накануне на Ленинградском проспекте, в районе дома 36, пишет 13 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes выезжал задним ходом с территории спорткомплекса и в темноте не заметил человека, который стоял на дороге. Пострадавшим оказался глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов. Он получил множественные переломы, его успели довезти до больницы, но врачи спасти пострадавшего уже не смогли.

Минобрнауки России выразило соболезнования родным и близким руководителя департамента. Ведомство отметило, что Чурилов внес весомый вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России и укрепление ее инновационного потенциала. При его участии были реализованы крупные государственные программы, а также национальные и федеральные проекты.

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека.

Олегу Чурилову был 51 год. У него остались жена и трое сыновей.

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Комментарии
25
282222362
22 минуты
"выезжал задним ходом с территории ... не заметил человека, который стоял на дороге" - задним ходом обычно медленно двигаются, стоящий на дороге директор департамента министерства не мог не заметить медленно движущийся крупный автомобиль, как минимум с включенными габаритными и работающим двигателем. Может директор думал, что при его высокой должности автомобиль никак не может наехать?
dervish
52 минуты
Цинизм комментаторов зашкаливает. А водила убедился в безопасности маневра?
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