В Москве грузовик насмерть сбил директора департамента Минобрнауки Олега Чурилова

В Москве погиб в ДТП директор департамента Минобрнауки РФ Олег Чурилов. Чиновника сбил двигавшийся задним ходом грузовик.

Авария произошла накануне на Ленинградском проспекте, в районе дома 36, пишет 13 декабря ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По предварительной информации, водитель грузовика Mercedes выезжал задним ходом с территории спорткомплекса и в темноте не заметил человека, который стоял на дороге. Пострадавшим оказался глава департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов. Он получил множественные переломы, его успели довезти до больницы, но врачи спасти пострадавшего уже не смогли.

Минобрнауки России выразило соболезнования родным и близким руководителя департамента. Ведомство отметило, что Чурилов внес весомый вклад в обеспечение научно-технологического суверенитета России и укрепление ее инновационного потенциала. При его участии были реализованы крупные государственные программы, а также национальные и федеральные проекты.

В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека.