Песков ответил на вопрос, был ли удар по Украине ответом на обстрел в Таганроге

Массированный удар по энергообъектам Украины является в том числе ответом за атаку на Таганрог. Об этом 13 декабря во время брифинга с журналистами заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«В том числе», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли сегодняшний удар по Украине ответом на обстрел в Таганроге.
Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные атаковали «критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины», которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. ВС РФ били высокоточными средствами поражения большой дальности и беспилотниками.
Это стало, в том числе, ответом на обстрел военного аэродрома Таганрога 11 декабря. Напомним, ВСУ ударили по российской территории американским дальнобойным оружием — шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS.
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