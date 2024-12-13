Песков ответил на вопрос, был ли удар по Украине ответом на обстрел в Таганроге

Массированный удар по энергообъектам Украины является в том числе ответом за атаку на Таганрог. Об этом 13 декабря во время брифинга с журналистами заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

«В том числе», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли сегодняшний удар по Украине ответом на обстрел в Таганроге.