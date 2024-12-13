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Власть Песков ответил на вопрос, был ли удар по Украине ответом на обстрел в Таганроге

Песков ответил на вопрос, был ли удар по Украине ответом на обстрел в Таганроге

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10 комментариев

Массированный удар по энергообъектам Украины является в том числе ответом за атаку на Таганрог. Об этом 13 декабря во время брифинга с журналистами заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В том числе», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, был ли сегодняшний удар по Украине ответом на обстрел в Таганроге.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военные атаковали «критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины», которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса. ВС РФ били высокоточными средствами поражения большой дальности и беспилотниками.

Это стало, в том числе, ответом на обстрел военного аэродрома Таганрога 11 декабря. Напомним, ВСУ ударили по российской территории американским дальнобойным оружием — шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

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Комментарии
10
Klaustrofobik
16 минут
За весь этот ужас ответят наши дети и внуки, а его в Париже Лондоне и Нью-Йорке.
Cashmare
13 минут
"песков ответил на вопрос"... да это просто праздник какой-то, песков на вопрос ответил! предлагаю объявить этот день выходным
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