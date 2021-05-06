Вакцину «Спутник Лайт» разрешили производить петербургскому «Биокаду» и ещё семи заводам

Новую вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» смогут производить восемь заводов в России. Как следует из данных реестра лекарственных средств Минздрава, в их числе — компании «Биннофарм», «Генериум», «Р-Фарм», два предприятия «Лекко», «Фармстандарт-Уфимский витаминный завод», Центр им. Гамалеи, а также петербургский «Биокад». Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».



Согласно реестру Минздрава, «Спутник Лайт» может вводиться в гражданский оборот до 1 января следующего года. Срок годности вакцины составляет полгода, хранить её нужно «в защищённом от света месте, при температуре не выше минус 18 градусов — замороженный препарат», а при температуре плюс 2–8 градусов — жидкий препарат.