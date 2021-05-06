Вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России. Создатели говорят о её эффективности против всех новых штаммов коронавируса

Как сообщает 6 мая ТАСС со ссылкой на заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

Также в РФПИ отмечают, что новый препарат эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьёзных нежелательных явлений после применения препарата не зарегистрировано.

Ранее о готовности препарата к регистрации сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой.