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    Резиденты петербургской ОЭЗ увеличили инвестиции в полтора раза в первом полугодии 2023 года. Объем уплаченных налогов упал почти в два раза

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    Резиденты Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» инвестировали в свои проекты около 7,5 млрд рублей в первом полугодии 2023 года. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба ОЭЗ. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

    При этом общий объем выручки резидентов в январе-июне увеличился только на 3% и составил почти 40 млрд рублей.

    С начала года на предприятиях резидентов создано 349 новых рабочих мест. Компании перечислили во все уровни налоговой системы России 4,3 млрд рублей. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее (7,5 млрд рублей).

    Сейчас на территории особой экономической зоны в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 71 компания. Объем заявленных инвестиций в проекты – около 177,3 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках – «Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна) и «Новоорловская» (163,33 га, Приморский район). Всего с момента запуска ОЭЗ резиденты совокупно инвестировали в проекты 92,8 млрд рублей. Общий объем уплаченных ими налогов достиг 53,5 млрд рублей, их которых 20,8 млрд рублей – отчисления в региональный бюджет.

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