Резиденты петербургской ОЭЗ увеличили инвестиции в полтора раза в первом полугодии 2023 года. Объем уплаченных налогов упал почти в два раза

Резиденты Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» инвестировали в свои проекты около 7,5 млрд рублей в первом полугодии 2023 года. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба ОЭЗ. Это на 50% больше, чем за аналогичный период 2022 года.



При этом общий объем выручки резидентов в январе-июне увеличился только на 3% и составил почти 40 млрд рублей.

С начала года на предприятиях резидентов создано 349 новых рабочих мест. Компании перечислили во все уровни налоговой системы России 4,3 млрд рублей. Это почти в два раза меньше, чем годом ранее (7,5 млрд рублей).