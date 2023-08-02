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    Доходы бюджета Петербурга за семь месяцев составили 678 млрд рублей. Это на 7 % меньше, чем в прошлом году

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    8 комментариев

    Доходная часть бюджета Петербурга по итогам семи месяцев сократила отставание от прошлогодних показателей. Как сообщил в своем телеграм-канале 2 августа вице-губернатор Алексей Корабельников, на 1 августа в бюджет Петербурга поступили доходы в сумме 678 млрд рублей, что на 7 % меньше, чем за тот же период прошлого года (729,8 млрд рублей). Напомним, по итогам первого полугодия отставание составляло 13 %.

    Налог на прибыль организаций составил 251,3 млрд рублей, что на 27 % меньше, чем годом ранее. Как пояснил Алексей Корабельников, это связано с сокращением поступлений от бывших участников КГН. По основному кругу организаций-плательщиков доходы казны по налогу на прибыль увеличились на 30 %, отметил он.

    Налог на доходы физических лиц принес городу за семь месяцев 229,2 млрд рублей, что на 7 % больше, чем в прошлом году.

    Поступления по акцизам выросли на 4 %, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 8 %, налогу на профессиональный доход на 53 %, налогу на имущество организаций на 32 %, земельному налогу на 48 %.

    Расходы бюджета в январе-июле составили 565 млрд рублей, что на 30,5 % больше, чем в прошлом году.

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    Комментарии 8

    Гость02 Авг 2023 в 12:50
    праздник на носу! не?
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