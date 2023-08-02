Доходы бюджета Петербурга за семь месяцев составили 678 млрд рублей. Это на 7 % меньше, чем в прошлом году

Доходная часть бюджета Петербурга по итогам семи месяцев сократила отставание от прошлогодних показателей. Как сообщил в своем телеграм-канале 2 августа вице-губернатор Алексей Корабельников, на 1 августа в бюджет Петербурга поступили доходы в сумме 678 млрд рублей, что на 7 % меньше, чем за тот же период прошлого года (729,8 млрд рублей). Напомним, по итогам первого полугодия отставание составляло 13 %.



Налог на прибыль организаций составил 251,3 млрд рублей, что на 27 % меньше, чем годом ранее. Как пояснил Алексей Корабельников, это связано с сокращением поступлений от бывших участников КГН. По основному кругу организаций-плательщиков доходы казны по налогу на прибыль увеличились на 30 %, отметил он.

