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В петербургской ОЭЗ появятся три новых проекта с инвестициями на 3 млрд рублей

Экспертный совет Особой экономической зоны «Санкт-Петербург» одобрил три новых проекта с объемом инвестиций около 3,1 млрд рублей. Об этом сообщила 12 ноября пресс-служба ОЭЗ.

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Компания ООО «НИЦ СПб-ТЕСТ» намерена создать в ОЭЗ центр испытаний и сертификации инновационной продукции. Лаборатория центра будет выполнять испытания в рамках контроля качества продукции по заказам торговых сетей, самих производителей, а также по заказам АНО «Российская система качества» (учреждено правительством РФ). Инвестору потребуется земельный участок площадью 0,6 га для возведения объекта площадью 4 тыс. кв. м. Сроки реализации проекта — с января 2022 года по сентябрь 2024 года. Объем инвестиций в создание центра — 350 млн рублей.

ООО «Инновационная компания «Новые технологии» планирует построить научно-производственный комплекс по разработке и производству биоразлагаемых и вторично перерабатываемых материалов для применения в пищевой и фармацевтической отраслях, например материалы из целлюлозы, в том числе с цифровой маркировкой. Для возведения производственного комплекса площадью 12 тыс. кв. м компании необходим земельный участок площадью 1,93 га. Инвестиции — 1,36 млрд рублей. Запуск планируется в первом квартале третьего года реализации проекта.

ООО «ПК АГП» готово создать в ОЭЗ промышленный центр внедрения прогрессивных технических и конструкторских разработок. Он будет разрабатывать и производить комплекты оборудования автоматического горизонтирования, электрогидравлическую систему пространственной ориентации рабочей платформы исполняющих устройств, пружинный кабельный барабан с токосъемником. Продукция разрабатывается, в том числе, по заказу Рособоронэкспорта и Министерства обороны России. Инвестор запрашивает земельный участок площадью 3,1 га для строительства промышленно-административного комплекса площадью 15 тыс. кв. м. Объем инвестиций — 1,4 млрд рублей. Срок реализации — четыре года.

Новые проекты предполагается реализовать на площадке «Новоорловская», в том числе на дополнительном участке ОЭЗ, инженерная подготовка которого ведется в данный момент.

Также экспертный совет согласовал корректировки проекта действующего резидента — ЗАО «Биокад». На площадке «Нойдорф» у компании в аренде находится земельный участок площадью 4,86 га. Для расширения производителю необходим участок площадью 0,97 га. После увеличения общая площадь, занимаемая «Биокадом», составит 5,85 га.

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