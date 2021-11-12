В петербургской ОЭЗ появятся три новых проекта с инвестициями на 3 млрд рублей

Компания ООО «НИЦ СПб-ТЕСТ» намерена создать в ОЭЗ центр испытаний и сертификации инновационной продукции. Лаборатория центра будет выполнять испытания в рамках контроля качества продукции по заказам торговых сетей, самих производителей, а также по заказам АНО «Российская система качества» (учреждено правительством РФ). Инвестору потребуется земельный участок площадью 0,6 га для возведения объекта площадью 4 тыс. кв. м. Сроки реализации проекта — с января 2022 года по сентябрь 2024 года. Объем инвестиций в создание центра — 350 млн рублей.

ООО «Инновационная компания «Новые технологии» планирует построить научно-производственный комплекс по разработке и производству биоразлагаемых и вторично перерабатываемых материалов для применения в пищевой и фармацевтической отраслях, например материалы из целлюлозы, в том числе с цифровой маркировкой. Для возведения производственного комплекса площадью 12 тыс. кв. м компании необходим земельный участок площадью 1,93 га. Инвестиции — 1,36 млрд рублей. Запуск планируется в первом квартале третьего года реализации проекта.



ООО «ПК АГП» готово создать в ОЭЗ промышленный центр внедрения прогрессивных технических и конструкторских разработок. Он будет разрабатывать и производить комплекты оборудования автоматического горизонтирования, электрогидравлическую систему пространственной ориентации рабочей платформы исполняющих устройств, пружинный кабельный барабан с токосъемником. Продукция разрабатывается, в том числе, по заказу Рособоронэкспорта и Министерства обороны России. Инвестор запрашивает земельный участок площадью 3,1 га для строительства промышленно-административного комплекса площадью 15 тыс. кв. м. Объем инвестиций — 1,4 млрд рублей. Срок реализации — четыре года.

