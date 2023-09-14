Суд разрешил Смольному выселить резидента Особой экономической зоны из-за невыполнения инвестиционных обязательств

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти разрешил комитету по промышленной политике, инновациям и торговле лишить статуса резидента Особой экономической зоны ООО «Энергоэффект».
«Расторгнуть Соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне, созданной на территории г. Санкт-Петербурга, от 23.05.2016 № С-155/АЦ/Д14. Взыскать с ООО «Энергоэффект» в пользу комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 5 000 000 руб. штрафа», — говорится в решении, опубликованном 13 сентября.
Как следует из материалов дела, ответчик предлагал урегулировать спор мирным путем. Истец против заключения мирового соглашения не возражал, но, видимо, договориться не получилось. В списке резидентов на сайте ОЭЗ ООО «Энергоэффект» на данный момент отсутствует.
Компания получила статус резидента в 2015 году. На участке 1,84 га планировалось создать Центр трансфера технологий под разработку и внедрение автоматизированной системы управления продажами энергоресурсов для предприятий энергетической отрасли. Заявленный объем инвестиций составил 359 млн рублей. Запуск оборудованного завода должен был состояться во втором квартале 2017 года.
Сейчас власти Петербурга занимаются «расчисткой» ОЭЗ. «Те предприятия, которые не выполняют инвестпрограмму или инвестиционные условия, будем выселять по суду: таких, у которых не было земли, где-то с десяток; и тех, кому уже были предоставлены участки, примерно столько же», — рассказывал вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью «Фонтанке».
А вот от аналогичного иска к ЗАО «Робелл Технолоджи СПб» КППИТ отказался. Компания планировала к концу 2018 года построить в «Новоорловской» испытательно-производственный комплекс площадью 4,6 тыс. кв. м и выпускать моющие и чистящие средства, удобрения и лекарственные средства для ветеринарии на основе полимеров.