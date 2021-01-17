FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

«Увезли и не возвращайте». Перспектива появления дельфинария в Калининском районе возмутила соцсети

Предложение построить новый дельфинарий в Калининском районе Петербурга не нашло понимания у горожан. Недовольство выражают под опросом администрации, чиновники фиксируют «вбросы».

К 17 января участие в опросе, который пять дней назад запустила районная администрация в своём паблике «ВКонтакте», приняли более семи тысяч человек. Из них более пяти тысяч (71%) против того, чтобы дельфинарий строили не только на пересечении улиц Бутлерова и Верности, но и вообще в Петербурге.

Их оппонентов набралось менее 1,5 тысячи (20%). Ещё почти 2,5% участников не возражают, но только в том случае, если он будет где угодно, но не в Калининском районе. Местные жители вглядываются в карты и полагают, что для дельфинов «спилят пол Пискарёвского парка». Но большинство комментаторов уверены, что возвращать дельфинов не нужно.

Фото: VK/Калининский район Санкт-Петербурга

Голосование завершится до полуночи воскресенья. Администрация уже отмечает, что без накруток и вбросов не обошлось: «Зафиксировали на графике голосования. Кстати, с обеих сторон».

«Фонтанка» рассказывала о том, как петербургский дельфинарий вынужденно съехал с Крестовского острова. Его обитателей в декабре прошлого года вывезли на Чёрное море — предполагается, что это временная мера. Город предложил выбрать для строительства нового здания один из участков Приморском, Петродворцовом, Кировском и Фрунзенском районах.

Однако гендиректор ООО «Санкт-Петербургский дельфинарий» Олег Костов предложил встречный вариант — построить спорткомплекс с бассейном на пересечении улиц Бутлерова и Верности. В Калининском районе отметили, что многие специалисты называют этот вариант неудачным, поскольку это повысит транспортную нагрузку и без того в напряжённой локации станции метро «Академическая».

Фото: VK/Калининский район Санкт-Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Дмитрий Миленин
давайте лучше черепашарий строить чтобы огромные черепахи плавали вместо дельфинов
arbidol
Нужно было параллельно запустить опрос, хотите ли вы на этом месте рюмочную....
А если по существу, прекрасное место для дельфинария, это за ЗСД, вдоль улицы Шаврова, где планировался зоопарк. Вот там он никому бы не мешал и удобно ехать. Глядишь, и действительно бы построили потом большой зоопарк с ландшафтным размещением животных, а не этот ГУЛАГ в центре города.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний