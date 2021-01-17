«Увезли и не возвращайте». Перспектива появления дельфинария в Калининском районе возмутила соцсети

Предложение построить новый дельфинарий в Калининском районе Петербурга не нашло понимания у горожан. Недовольство выражают под опросом администрации, чиновники фиксируют «вбросы».
К 17 января участие в опросе, который пять дней назад запустила районная администрация в своём паблике «ВКонтакте», приняли более семи тысяч человек. Из них более пяти тысяч (71%) против того, чтобы дельфинарий строили не только на пересечении улиц Бутлерова и Верности, но и вообще в Петербурге.
Их оппонентов набралось менее 1,5 тысячи (20%). Ещё почти 2,5% участников не возражают, но только в том случае, если он будет где угодно, но не в Калининском районе. Местные жители вглядываются в карты и полагают, что для дельфинов «спилят пол Пискарёвского парка». Но большинство комментаторов уверены, что возвращать дельфинов не нужно.
Голосование завершится до полуночи воскресенья. Администрация уже отмечает, что без накруток и вбросов не обошлось: «Зафиксировали на графике голосования. Кстати, с обеих сторон».
«Фонтанка» рассказывала о том, как петербургский дельфинарий вынужденно съехал с Крестовского острова. Его обитателей в декабре прошлого года вывезли на Чёрное море — предполагается, что это временная мера. Город предложил выбрать для строительства нового здания один из участков Приморском, Петродворцовом, Кировском и Фрунзенском районах.
Однако гендиректор ООО «Санкт-Петербургский дельфинарий» Олег Костов предложил встречный вариант — построить спорткомплекс с бассейном на пересечении улиц Бутлерова и Верности. В Калининском районе отметили, что многие специалисты называют этот вариант неудачным, поскольку это повысит транспортную нагрузку и без того в напряжённой локации станции метро «Академическая».