«Увезли и не возвращайте». Перспектива появления дельфинария в Калининском районе возмутила соцсети

Предложение построить новый дельфинарий в Калининском районе Петербурга не нашло понимания у горожан. Недовольство выражают под опросом администрации, чиновники фиксируют «вбросы».



К 17 января участие в опросе, который пять дней назад запустила районная администрация в своём паблике «ВКонтакте», приняли более семи тысяч человек. Из них более пяти тысяч (71%) против того, чтобы дельфинарий строили не только на пересечении улиц Бутлерова и Верности, но и вообще в Петербурге.

Их оппонентов набралось менее 1,5 тысячи (20%). Ещё почти 2,5% участников не возражают, но только в том случае, если он будет где угодно, но не в Калининском районе. Местные жители вглядываются в карты и полагают, что для дельфинов «спилят пол Пискарёвского парка». Но большинство комментаторов уверены, что возвращать дельфинов не нужно.