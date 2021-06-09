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Вторую ночь подряд в Петербурге очереди из скорых

Петербуржцы вторую ночь подряд фотографируют очереди из машин скорой помощи у Покровской больницы. Больница работает в напряженном режиме.

«9 июня 2021, 02:09, город Санкт-Петербург. Сегодня, как и вчера, везут больных коронавирусом, но сегодня гораздо больше больных», — написала читательница «Фонтанки».

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Как рассказали «Фонтанке» медики, ожидание может растягиваться на часы. В больнице заявили, что поступающим больным выполняется большой спектр исследований, включая КТ, ЭКГ, ПЦР на COVID-19, анализы крови, консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям, что требует временных затрат. А после каждого пациента проводится дезинфекция.

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Комментарии (6)

aaignat
Последствия пмэф. Сейчас ещё болел на ойро202х подвезут
PROM
немного лукавят. ЭКГ делает скорая, причём непосредственно перед передачей больного. КТ делают в больнице быстро, но дорога в одну сторону занимает минут 10
Antuan Rokanten
Не понимаю, откуда берутся эти больные? Ни в прошлом году, ни в этом никто из знакомых не болел и из знакомых знакомых тоже.
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