«9 июня 2021, 02:09, город Санкт-Петербург. Сегодня, как и вчера, везут больных коронавирусом, но сегодня гораздо больше больных», — написала читательница «Фонтанки».
Как рассказали «Фонтанке» медики, ожидание может растягиваться на часы. В больнице заявили, что поступающим больным выполняется большой спектр исследований, включая КТ, ЭКГ, ПЦР на COVID-19, анализы крови, консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям, что требует временных затрат. А после каждого пациента проводится дезинфекция.