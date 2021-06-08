99% пациентов после лечения на дому: Покровская больница объяснила очереди из скорых

Покровская больница в Петербурге, около которой сняли ночную очередь из карет скорой помощи, объяснила их традиционным для понедельника пиком госпитализации после выходных.
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Врачи больницы призывали всех петербуржцев к осознанному отношению к своему здоровью и вакцинации, «так как прививка от коронавирусной инфекции может не только предотвратить заражение, но и защищает от тяжелого течения инфекции».
Как писала «Фонтанка», петербуржцы не в первый раз снимают длинные очереди у Покровской больницы. Но в этот раз их заметили даже ночью. Ожидание растягивается на часы.