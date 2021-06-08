99% пациентов после лечения на дому: Покровская больница объяснила очереди из скорых

Покровская больница в Петербурге, около которой сняли ночную очередь из карет скорой помощи, объяснила их традиционным для понедельника пиком госпитализации после выходных.



« 99 % пациентов поступают в стационар после длительного лечения на дому. Больница работает в напряженном режиме, — рассказали «Фонтанке» в больнице 8 июня. — На этапе госпитализации работают 7 врачебных бригад, поступающим выполняется большой спектр исследований, включая КТ, ЭКГ, ПЦР на COVID-19, анализы крови, консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям, что требует временных затрат. После каждого пациента проводится дезинфекция».