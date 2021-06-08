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99% пациентов после лечения на дому: Покровская больница объяснила очереди из скорых

Больница в Петербурге объяснила многочасовые ночные очереди из скорых

Покровская больница в Петербурге, около которой сняли ночную очередь из карет скорой помощи, объяснила их традиционным для понедельника пиком госпитализации после выходных.

«99 % пациентов поступают в стационар после длительного лечения на дому. Больница работает в напряженном режиме, — рассказали «Фонтанке» в больнице 8 июня. — На этапе госпитализации работают 7 врачебных бригад, поступающим выполняется большой спектр исследований, включая КТ, ЭКГ, ПЦР на COVID-19, анализы крови, консультации специалистов по сопутствующим заболеваниям, что требует временных затрат. После каждого пациента проводится дезинфекция».

Врачи больницы призывали всех петербуржцев к осознанному отношению к своему здоровью и вакцинации, «так как прививка от коронавирусной инфекции может не только предотвратить заражение, но и защищает от тяжелого течения инфекции».

Как писала «Фонтанка», петербуржцы не в первый раз снимают длинные очереди у Покровской больницы. Но в этот раз их заметили даже ночью. Ожидание растягивается на часы.

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Комментарии (12)

cucu
Дорогие мои, а вы когда топили за отказ от вакцинации, вы вообще чем думали? Не удивляйтесь теперь. Естественный отбор ещё никто не отменял, вы - яркое тому подтверждение.
Alex_D
Третьего дня на ДокторПитер была статья, что вызывающие скорую и симулирующие более грозные симптомы суть мародёры, что скорая могла в этот момент понадобиться нуждающимся. А вот так, часами стоящие машины с бригадами, они не нужны в этот момент никому? Не слишком ли дорогое решение - использовать скорую как отстойник санпропускника?
Ruth D. Armstead
Не народ, а одни сплошные "хроники"
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