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«Ждут по 3–4 часа»: в Петербурге очереди из скорых стоят теперь даже по ночам

Ночные очереди из карет скорой появились у Покровской больницы в Петербурге

Петербуржцы снимают длинные очереди у Покровской больницы в Петербурге. Теперь скорые стоят даже ночью. Цепочку из медицинских карет сняли в 2 часа ночи, но и к утру она никуда не делась. Ожидание растягивается на часы.

«Сейчас 8 июня 2021 года, в 02:29 стоят скорые на Детской улице, город Санкт-Петербург, у Покровской больницы. Везут больных коронавирусом», — написала ночью читательница «Фонтанки».

Фото: читатель «Фонтанки»
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«Скорые ждут по 3–4 часа. Время 10, а мы вот до сих пор еще не взяли машины, которые с 6 утра», — подтвердили работники больницы 8 июня.

«Фонтанка» запросила официальный комментарий в Покровской больнице.

Очереди из скорых впервые появились в Петербурге в начале первой волны и с тех пор фиксировались регулярно, часто около Покровской больницы, которая все время работает с коронавирусом. В третий раз они вернулись уже в мае 2021 года.

Фото: читатель «Фонтанки»

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Комментарии (27)

AnnEVT28
Врачи в ковидных больницах уже стонут. Уплотнили палаты, лежат в коридорах. С 14-15 обещали ещё добавить больниц.
Елена Владимирова
Достали уже своим ковидом. Обязать всех привиться давно уже надо было
kuk-vasyusha
Опять флэшмоб ради страха людей!
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