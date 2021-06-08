«Сейчас 8 июня 2021 года, в 02:29 стоят скорые на Детской улице, город Санкт-Петербург, у Покровской больницы. Везут больных коронавирусом», — написала ночью читательница «Фонтанки».
«Скорые ждут по 3–4 часа. Время 10, а мы вот до сих пор еще не взяли машины, которые с 6 утра», — подтвердили работники больницы 8 июня.
«Фонтанка» запросила официальный комментарий в Покровской больнице.
Очереди из скорых впервые появились в Петербурге в начале первой волны и с тех пор фиксировались регулярно, часто около Покровской больницы, которая все время работает с коронавирусом. В третий раз они вернулись уже в мае 2021 года.