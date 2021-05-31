Кареты скорой помощи выстроились в ряд к Покровской больнице в Петербурге. Читатели «Фонтанки» насчитали 15 машин подряд.
Очереди из скорых впервые появились в Петербурге в начале первой волны и с тех пор фиксировались регулярно, часто около Покровской больницы, которая все время работает с коронавирусом. В этом году об этом явлении «Фонтанка» еще не писала. В мае врачи рассказывали о появляющихся время от времени заторах, но впервые их зафиксировали на фото.
В Северной столице после майских праздников растет заболеваемость и госпитализация с коронавирусом. О ситуации в Покровской больнице и других стационарах, куда свозят задыхающихся и стариков, читайте в монологах простых врачей.