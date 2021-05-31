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Давно такого не было: в Петербурге сняли длинную очередь из скорых

Скорые выстроились вереницей у Покровской больницы в Петербурге

Кареты скорой помощи выстроились в ряд к Покровской больнице в Петербурге. Читатели «Фонтанки» насчитали 15 машин подряд.

Очереди из скорых впервые появились в Петербурге в начале первой волны и с тех пор фиксировались регулярно, часто около Покровской больницы, которая все время работает с коронавирусом. В этом году об этом явлении «Фонтанка» еще не писала. В мае врачи рассказывали о появляющихся время от времени заторах, но впервые их зафиксировали на фото.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
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В Северной столице после майских праздников растет заболеваемость и госпитализация с коронавирусом. О ситуации в Покровской больнице и других стационарах, куда свозят задыхающихся и стариков, читайте в монологах простых врачей.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

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Комментарии (23)

VF812
о, Гертруда пусть совершит подвиг(
Гражданкa
опять регистратура тупит? или мало коек запустили?
rastaman
Это нефига не показатель «роста», а показатель конкретной рабочей ситуации.
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