«Везут и привитых, и задыхающихся стариков»: простые медики про «третью волну» в Петербурге

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Чиновники говорят об истощении иммунитета у переболевших в первую волну. А медики о новой специфике: у вируса изменились симптомы, а к ним стали попадать даже вакцинированные пациенты. Без прививки бы, может быть, умерли, думают они.

Глава комздрава заявил журналистам, что в Петербурге нет очередей из скорых, а в городе хватает свободных коек. Медики в ответ поделились с «Фонтанкой» наблюдениями из какого-то другого Петербурга, в котором каретам скорой приходится ждать в очереди и ежедневно госпитализировать задыхающихся стариков и страдающих от постковида, а больницам уплотнять палаты.



Анна (имя изменено), медсестра городской Покровской больницы

— Не могу сказать, третья ли это уже волна, но пациентов однозначно стало больше, чем в апреле. По сравнению с прошлым месяцем обстановка тяжелее. Если в апреле у нас поступало по 30–40 человек в день, то сейчас уже по 60 и больше. Скапливаются очереди из скорых и плотная загрузка. В апреле на 577 койках лежали примерно 450–480 пациентов, а сейчас больница работает даже с небольшим перегрузом. В коридорах пока не лежат, но из трехместных палат делают шестиместные.

Со свободными койками в городе странная ситуация. К нам приезжают скорые. Вроде бы пациент молодой, стабильный, «везите его в «Ленэкспо», а?». А они отвечают: «Не можем — там уже не принимают» (из развернутых 97 коек вчера были заняты 89).

Основной поток пошёл после майских праздников. И пациенты тяжелее, чем раньше, и с ними сложнее работать. Из тех, кого привозят, примерно 30 % это молодежь. Они тянут с госпитализацией, ждут, что само пройдет. А остальные — это в основном возраст 70+. Пожилые просто хуже переносят.



Новая специфика — появились пациенты после сделанных прививок. И с первой, и с двумя дозами поступают, и с пневмонией, и с просто ковидом. Болезнь переносят так же, как и остальные. Может быть, только без прививки был бы летальный исход, а с прививками выживают. Но это так, наши всего лишь домыслы.

Платить стали нормально. Путинские деньги даже в майские праздники приходят — в нерабочие дни. К нагрузке уже привыкли и работаем. Мы думаем, что это не закончится до конца лета точно и еще и на осень хватит.

Юлия (имя изменено), санитарка городской больницы № 38 имени Н. А. Семашко

— Больница почти полная. Везут в основном стариков. Молодежи очень мало. Возраст от 50 до 95. Лежат на кислороде. Повторно заболевших у нас нет, а вот привитые встречаются.

Светлана, фельдшер станции скорой неотложной помощи в Московском районе

— Изменений по сравнению с прошлым месяцем много. Опять появились заторы в стационарах. У нас бригада вчера, например, была 11-й в очереди в двадцатую больницу на Гастелло.



Пациенты в основном пожилые люди. Они, видимо, сидели в изоляции дома, а сейчас расслабились, вышли, а там майские, встречи с семьей, и пошло заражение. При этом больные не всегда могут сами адекватно оценить своё состояние. У старых людей часто уже очень серьезная одышка, но они никуда не обращаются. Боятся, что за ними ухаживать будет некому. Попадают к нам в очень тяжелом состоянии — сатурация 70–75.

Изменились симптомы коронавируса. Обоняние часто может вообще не меняться, а температура поднимается высокая и держится неделю-две. Встречаются очень тяжелые постковидные осложнения. Это называется у нас мультисистемным воспалительным синдромом. В основном госпитализируем с ним молодых людей — подростков.

Появились вакцинированные пациенты. Человек делает два укола, у него поднимается температура, потом спадает. А затем снова поднимается и держится. Но мазок отрицательный. Такое у нас проходит не как коронавирус, а записывается как вирусная пневмония или поствакцинальный синдром.

Марина (имя изменено), фельдшер скорой и неотложной помощи



— Больных много. Не думаю, что это связано именно с майскими выходными. Возможно, что с наступлением тёплой погоды. Ситуация сложная, но уже привычная. Единственное, что есть — тревога за последствия проведения чемпионата Европы по футболу. Не было бы роста заболеваемости после него.

Ранее о том, что эпидемическая ситуация с коронавирусом в Петербурге напряженная, а течение ковида осложнилось, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия. По её словам, рост отмечается начиная с первой послепраздничной недели. Причем в основном растет число заболевших среди всех взрослых категорий и детей — дошкольников и школьников 7–17 лет.

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец предположил, что это связано с падением иммунитета у тех, кто уже однажды перенёс ковид.

«У людей, которые переболели в первую волну, иммунитет уже может быть снижен, потому сейчас мы отмечаем некое повышение числа заболевших и числа госпитализированных. Поэтому тем более сейчас необходимо вакцинироваться», — объяснил председатель комитета.



Известны в Петербурге и как минимум три смерти после вакцинации: умерли петербуржцы 49, 73 и 80 лет. Эти случаи попали на разбор иммунологической комиссии. Следующее её заседание 31 мая.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

