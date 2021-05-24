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Роспотребнадзор: в Петербурге коронавирус стал тяжелее, чаще заболевают дети

Эпидемическая ситуация с коронавирусом в Петербурге напряженная, а течение ковида осложнилось, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Как она рассказала журналистам 24 мая, рост заболеваемости был отмечен с первой послепраздничной недели. Причем в категории 65+ роста нет. Зато он отмечен среди всех взрослых категорий и среди детей, дошкольников, школьников 7–14 лет и 15–17 лет. При этом растет тяжесть течения болезни — увеличилось количество госпитализаций, пневмоний.

По её словам, в управлении связывают этот рост заболеваемости с высокой активностью населения и пренебрежением к антикоронавирусным требованиям, и масочному режиму в частности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
Вовремя. Рфпи как раз спутник-Владимира испытывают на детях.
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