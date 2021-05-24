Роспотребнадзор: в Петербурге коронавирус стал тяжелее, чаще заболевают дети

Как она рассказала журналистам 24 мая, рост заболеваемости был отмечен с первой послепраздничной недели. Причем в категории 65+ роста нет. Зато он отмечен среди всех взрослых категорий и среди детей, дошкольников, школьников 7–14 лет и 15–17 лет. При этом растет тяжесть течения болезни — увеличилось количество госпитализаций, пневмоний.



По её словам, в управлении связывают этот рост заболеваемости с высокой активностью населения и пренебрежением к антикоронавирусным требованиям, и масочному режиму в частности.