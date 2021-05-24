Комздрав Петербурга: Две смерти после вакцинации не связаны с прививкой

Об этом 24 мая сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец: «Я могу сказать, что комиссия комздрава рассмотрела три случая. По информации, которую мы получили из медицинских организаций, два случая разобраны полностью. После получения результатов исследования не установлена связь вакцинации с летальным исходом. А по третьему случаю, о котором мы знаем, комиссия подведет окончательный итог 31-го числа, после получения результатов патологоанатомического исследования».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге умерли после прививки 80-летний блокадник и 49-летний учитель ОБЖ, а также был ещё один летальный случай, о котором в комитете по здравоохранению обещали рассказать еще месяц назад.