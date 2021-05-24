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Комздрав Петербурга: Две смерти после вакцинации не связаны с прививкой

Два из трех случаев смерти после вакцинации от коронавируса в Петербурге не связаны с вакцинацией, установила комиссия комздрава. С третьим разбираться будут до конца мая.

Об этом 24 мая сообщил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец: «Я могу сказать, что комиссия комздрава рассмотрела три случая. По информации, которую мы получили из медицинских организаций, два случая разобраны полностью. После получения результатов исследования не установлена связь вакцинации с летальным исходом. А по третьему случаю, о котором мы знаем, комиссия подведет окончательный итог 31-го числа, после получения результатов патологоанатомического исследования».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге умерли после прививки 80-летний блокадник и 49-летний учитель ОБЖ, а также был ещё один летальный случай, о котором в комитете по здравоохранению обещали рассказать еще месяц назад.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Alex000
Отсутствие какой-либо негативной информации об этом счастье заставляет усомниться в достоверности любой прочей априори.
nalchik11
Видимо, третий как раз от побочки умер. Раз уже второй месяц не могут определить, от чего
Guest1234
"И только инвалид Гаврилов от страха помер. Кирпичом его по башке звездануло" (С) М. Зощенко
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