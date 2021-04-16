Власти Петербурга знают о трёх умерших после вакцинации от ковида

Как уточнили в комитете 16 апреля, помимо 80-летнего блокадника ранее умер 49-летний учитель ОБЖ, а также был ещё один случай, о котором расскажут позднее.



О смерти Дмитрия Соколова из 534-й школы «Фонтанка» рассказывала. Вместе с коллегами он сделал прививку «Спутником V» перед Новым годом, а в январе, спустя месяц тяжёлого течения инфекционного заболевания, скончался в больнице. Предполагалось, что он уже был заражён коронавирусом на момент вакцинации, но на момент прививки противопоказаний для неё выявлено не было. Спецкомиссия, собранная комздравом Петербурга для расследования причин смерти, установила, что его гибель не связана с приёмом вакцины.

