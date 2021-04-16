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Власти Петербурга знают о трёх умерших после вакцинации от ковида

Смольный рассказал о тройке скончавшихся после укола от коронавируса

Общее число случаев смерти после вакцинации от коронавируса в Петербурге — три. Если считать вместе со вчерашним, сообщили «Фонтанке» в комздраве. Речь идёт о случаях, рассмотренных и планируемых к рассмотрению специальной комиссией.

Как уточнили в комитете 16 апреля, помимо 80-летнего блокадника ранее умер 49-летний учитель ОБЖ, а также был ещё один случай, о котором расскажут позднее.

О смерти Дмитрия Соколова из 534-й школы «Фонтанка» рассказывала. Вместе с коллегами он сделал прививку «Спутником V» перед Новым годом, а в январе, спустя месяц тяжёлого течения инфекционного заболевания, скончался в больнице. Предполагалось, что он уже был заражён коронавирусом на момент вакцинации, но на момент прививки противопоказаний для неё выявлено не было. Спецкомиссия, собранная комздравом Петербурга для расследования причин смерти, установила, что его гибель не связана с приёмом вакцины.

В ближайшее время иммунологической комиссии предстоит рассмотреть и ситуацию с жителем блокадного Ленинграда, который сделал прививку 15 апреля, а спустя час упал около дома 26, корпус 2, по Таллинской улице и умер мгновенно. О смерти уведомлены управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор.

Ранее Центр им. Гамалеи заявил, что «Спутник V» тромбозов не вызывает, в отличие от западных вакцин, и был готов поделиться секретом с менее успешными производителями.

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Комментарии (26)

Какой некорректный заголовок, который никак не кореллирует с содержанием статьи.
Журналисты, как всегда, такие журналисты. Лишь бы жути нагнать на и без того запуганный незнанием предмета народ.
Безобразие, одним словом.
Napalm
Вакцина Спутник V используется более чем в 60 странах. Если бы с ней были проблемы сопоставимые с западными вакцинами, то CNN и BBC уже бы миллион раз исплевались бы слюной. А так пока больше на пук похоже.
blackcatwhitecat
Такие случаи должны, безусловно, регистрироваться и тщательно исследоваться, причем независимыми экспертами, а не производителями вакцины, и быть доступны публично. Вакцины слишком новые и исследования проводились в ускоренном темпе. К примеру, побочный эффект вакцины астра зенека удалось выявить только на большом количестве вакцинированных, и зависимость тромбоза от вакцинации была неочевидна даже для специалистов, но, все-таки, в итоге исследователи нашли эту связь.
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