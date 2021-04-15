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Смольный: смерть 80-летнего пенсионера после вакцинации рассмотрит спецкомиссия

В Петербурге гибель блокадника через час после прививки от коронавируса изучит комиссия

Комитет по здравоохранению прокомментировал гибель на улице 80-летнего жителя Красногвадрейского района, который скончался на улице после посещения поликлиники, возвращаясь после первой прививки.

«80-летний пенсионер скончался в течение часа после вакцинации. После получения первого компонента вакцины провел под наблюдением врачей положенные полчаса. Причина смерти будет установлена экспертами бюро судмедэкспертизы. Случай будет рассмотрен на иммунологической комиссии. О смерти уведомлены управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор», — рассказали «Фонтанке» в комздраве 15 апреля.

Как писала «Фонтанка», мужчина, житель блокадного Ленинграда, решил вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Первую прививку он сделал сегодня, 15 апреля, около полудня в районной поликлинике. Шел домой, и около дома 26, корпус 2 по Таллинской улице упал. По предварительной информации, смерть мужчины была мгновенной.

По словам председателя комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, каждую смерть после вакцинации изучает специальная комиссия. Ни одной связанной с введением препарата в Петербурге не установили.

© Фонтанка.Ру

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