Смольный: смерть 80-летнего пенсионера после вакцинации рассмотрит спецкомиссия

«80-летний пенсионер скончался в течение часа после вакцинации. После получения первого компонента вакцины провел под наблюдением врачей положенные полчаса. Причина смерти будет установлена экспертами бюро судмедэкспертизы. Случай будет рассмотрен на иммунологической комиссии. О смерти уведомлены управление Роспотребнадзора и Росздравнадзор», — рассказали «Фонтанке» в комздраве 15 апреля.



Как писала «Фонтанка», мужчина, житель блокадного Ленинграда, решил вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Первую прививку он сделал сегодня, 15 апреля, около полудня в районной поликлинике. Шел домой, и около дома 26, корпус 2 по Таллинской улице упал. По предварительной информации, смерть мужчины была мгновенной.

