Пенсионер из Красногвардейского района умер по пути домой из поликлиники, где сделал прививку от коронавируса

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, мужчина, житель блокадного Ленинграда, решил вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Первую прививку он сделал сегодня около полудня в районной поликлинике. Шел домой, и около дома 26, корпус 2 по Таллинской улице упал. По предварительной информации, смерть мужчины была мгновенной.



Буквально сегодня начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказала журналистам, что несколько вакцинированных отечественными препаратами от COVID-19 петербуржцев попали в больницу. Но связал это более с психологическими проблемами. Глава комздрава Дмитрий Лисовец дополнил слова медика, что есть в Петербурге и умершие люди, которые были вакцинированные. Но их смерть, уверены в комздраве, никак не связана с введением препарата, а скончались люди до появления иммунитета после второй прививки.