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Пенсионер из Красногвардейского района умер по пути домой из поликлиники, где сделал прививку от коронавируса

Блокадник после прививки от коронавируса не дошел до дома в Петербурге

Врачи не смогли спасти 80-летнего жителя Красногвадрейского района, который упал на улице после посещения поликлиники.

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, мужчина, житель блокадного Ленинграда, решил вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Первую прививку он сделал сегодня около полудня в районной поликлинике. Шел домой, и около дома 26, корпус 2 по Таллинской улице упал. По предварительной информации, смерть мужчины была мгновенной.

Буквально сегодня начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов рассказала журналистам, что несколько вакцинированных отечественными препаратами от COVID-19 петербуржцев попали в больницу. Но связал это более с психологическими проблемами. Глава комздрава Дмитрий Лисовец дополнил слова медика, что есть в Петербурге и умершие люди, которые были вакцинированные. Но их смерть, уверены в комздраве, никак не связана с введением препарата, а скончались люди до появления иммунитета после второй прививки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (33)

nuga
Вот и смерти от вакцин.Ничего нового.Прививать в старческом возрасте это абсурд нецелесообразности,чтобы потом обьявить смерть от старости.Не привился бы жил ещё бы,прививка помогла стремительно покинуть мир,даже до дома не дошел,видимо тромб.Запугали стариков,им и так мало осталось,а сейчас пойдут по домам лежачих колоть.
Starishok
И чего полез прививку делать,чего испугался?Надо сначала пройти тест на антитела,потом со своим доктором посоветоваться,наверняка были хронические болезни.Вакцина Спутник для здоровых людей среднего возраста,а пожилым надо Лайта дождаться.Так то
shushu
В принципе после прививки предлагают посидеть на диване возле кабинета с полчаса на всякий случай. А так-то постпрививочные проявления начинаются чувствоваться только часов через 8.
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