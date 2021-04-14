«Спутник V» тромбозов не вызывает. Центр Гамалеи готов поделиться секретом с другими производителями вакцин

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уверен, что кооперация при создании препаратов от COVID-19 поможет снизить риски.
«Центр «Гамалеи» готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин», — цитирует 14 апреля заявление производителя РИА Новости.
По заявлению центра, технология очистки может помочь другим компаниям «минимизировать риск побочных эффектов».
Росздравнадзор в комментарии ТАСС заявил, что случаев тромбозов после вакцинации «Спутником V» не выявлено из-за многостадийной очистки препарата. Эта технология помогает не допустить попадание в вакцину «высоких количеств остаточной ДНК». Тромбозы ранее зафиксировали от препаратов от Johnson & Johnson и AstraZeneca.
Центр Гамалеи создал первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19 «Спутник V».