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«Спутник V» тромбозов не вызывает. Центр Гамалеи готов поделиться секретом с другими производителями вакцин

Центр Гамалеи готов предоставить другим производителям вакцин свои технологии очистки

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уверен, что кооперация при создании препаратов от COVID-19 поможет снизить риски.

«Центр «Гамалеи» готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин», — цитирует 14 апреля заявление производителя РИА Новости.

По заявлению центра, технология очистки может помочь другим компаниям «минимизировать риск побочных эффектов».

Росздравнадзор в комментарии ТАСС заявил, что случаев тромбозов после вакцинации «Спутником V» не выявлено из-за многостадийной очистки препарата. Эта технология помогает не допустить попадание в вакцину «высоких количеств остаточной ДНК». Тромбозы ранее зафиксировали от препаратов от Johnson & Johnson и AstraZeneca.

Центр Гамалеи создал первую в мире зарегистрированную вакцину от COVID-19 «Спутник V».

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Комментарии (4)

rastaman
Она еще и омолаживает!

Совсем у госшестерок кукуха поехала, конечно.
mynine
Заголовок громкий и обнадеживающий (я серьезно), однако хотелось бы конкретики - научное исследование где изучались бы все случаи смерти после ГамКовидВак (они есть) и было бы показано почему они не связаны с вакциной.
И почему ЦГ считает что именно "остаточная днк" вызывает тробозы в случае остальных вакцин?
07A
Конечно, украинец на 10 порядков выше, только они массово дохнут, а так ничего!
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