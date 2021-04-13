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Евросоюз остался без вакцины от Johnson & Johnson из-за случаев тромбоза

Johnson & Johnson отложила применение своего препарата от коронавируса в ЕС

Американская компания Johnson & Johnson решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в странах Европы в связи с изучением информации о возможной связи использования препарата с образованием у пациентов тромбов. Об этом со ссылкой на официальное сообщение компании 13 апреля передаёт ТАСС.

В сообщении отмечается, что соответствующее решение принято после рекомендации американских регуляторов приостановить использование препарата в США в связи с возможными побочными явлениями, которые может вызывать вакцина. Речь идёт о шести зарегистрированных в стране случаях возникновения тромбов после прививки, которые в данный момент изучаются.

«Мы также изучаем эти случаи с европейскими властями в сфере медицины. Мы приняли решение заблаговременно отложить применение нашей вакцины в Европе», — говорится в заявлении.

Напомним, неделей ранее европейский регулятор подтвердил, что тромбоз может провоцировать также вакцина от компании AstraZeneca. От использования этого препарата начали массово отказываться страны ЕС.

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