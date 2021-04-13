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США приостанавливают использование вакцины Johnson & Johnson. После прививки у шести пациентов образовались тромбы, одна женщина умерла

У шести женщин в возрасте от 18 до 48 лет в США образовались тромбы после вакцинации препаратом производства J&J

Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США рекомендовали временно приостановить использование вакцины от коронавируса производства Johnson & Johnson. Они выступили по этому поводу с совместным заявлением.

Как сообщает 13 апреля Reuters, решение о приостановке использования вакцины J&J было принято после того, как у шести реципиентов развилось редкое заболевание, связанное со сгустками крови, что стало новым препятствием для глобальных усилий по борьбе с пандемией.

По данным агентства, все шесть реципиентов были женщинами в возрасте от 18 до 48 лет, симптомы у них проявились через 6 — 13 дней после вакцинации. Одна женщина в итоге умерла, а вторая была госпитализирована в критическом состоянии, сообщает при этом New York Times со ссылкой на официальных лиц.

В свою очередь, в J&J заявили, что тесно сотрудничают с регулирующими органами, и отметили, что чёткой причинно-следственной связи между событиями и вакциной от COVID-19, произведённой её подразделением Janssen, зафиксировано не было.

Напомним, неделей ранее европейский регулятор подтвердил, что тромбоз может провоцировать также вакцина от компании AstraZeneca. От использования этого препарата начали массово отказываться страны ЕС.

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Комментарии (8)

vader
Интересна разница в подходе: в США даже ничтожно малый процент такого рода осложнений приводит к запрещению препарата. А вот в Евросоюзе "польза перевешивает риск смерти"...
mynine
Вы вот опять не приводите всех данных, даже которые есть в исходной статье, там написано что данной вакциной привито 6.8 миллиона человек. То есть подозрительными признан (но не доказан) один случай на миллион. Вообще от тромбоза постоянно умирает много людей, части из них незадолго делают прививку...
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