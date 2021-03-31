Власти Петербурга: смерть учителя после вакцинации не связана с прививкой от коронавируса

Спецкомиссия, собранная комздравом Петербурга для расследования причин смерти вакцинированного от коронавируса учителя ОБЖ Дмитрия Соколова из 534-й школы, установила, что его гибель не связана с прививкой.



«Комиссия выяснила, что причина смерти никак не связана с вакцинацией», — заявили 31 марта «Фонтанке» в комздраве, не называя установленную причину смерти.

Как писали в январе в группе Выборгского района города, Соколов вместе с коллегами сделал прививку «Спутником V» перед Новым годом, а в январе, спустя месяц тяжелого течения инфекционного заболевания, скончался в больнице. Предполагалось, что он уже был заражён коронавирусом на момент вакцинации, но на момент прививки противопоказаний для вакцинации выявлено не было.