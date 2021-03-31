Власти Петербурга: смерть учителя после вакцинации не связана с прививкой от коронавируса

Спецкомиссия, собранная комздравом Петербурга для расследования причин смерти вакцинированного от коронавируса учителя ОБЖ Дмитрия Соколова из 534-й школы, установила, что его гибель не связана с прививкой.
«Комиссия выяснила, что причина смерти никак не связана с вакцинацией», — заявили 31 марта «Фонтанке» в комздраве, не называя установленную причину смерти.
Как писали в январе в группе Выборгского района города, Соколов вместе с коллегами сделал прививку «Спутником V» перед Новым годом, а в январе, спустя месяц тяжелого течения инфекционного заболевания, скончался в больнице. Предполагалось, что он уже был заражён коронавирусом на момент вакцинации, но на момент прививки противопоказаний для вакцинации выявлено не было.
В группе 534-й школы сообщили, что Дмитрий Васильевич Соколов родился 28 июня 1971 года в городе Омск. Там в 1988 году окончил среднюю школу №126. Получал образование в Сибирском профессионально-педагогическом колледже, на факультете правоведения, который закончил с отличием. Позднее учился в Ленинградском государственном университете им. А. С. Пушкина. на юридическом факультете. Затем была служба в ВДВ в Пскове — командиром взвода специалистов, служба в органах внутренних дел: сначала участковым уполномоченным милиции п. Входной УВД Ленинского АО города Омск, далее старшим участковым уполномоченным милиции 19-го отдела милиции УВД по Выборгскому району Петербурга. В его биографии за этот период 25 поощрений различного вида и медали «За отличие в службе» трёх степеней. В 534-й школе Дмитрий Васильевич начал работать с 2009 года — преподавателем-организатором ОБЖ и уполномоченным по решению вопросов ГО и ЧС, инженером по охране труда и по пожарной безопасности. С этого момента он посвятил себя обучению и просвещению детей и всегда всем сердцем и душой болел за честь школы. Сердце учителя перестало биться 22 января 2021 года.
«Фонтанка» ранее рассказывала, что «Спутник V» не гарантирует 100%-ную страховку от заболевания коронавирусом. Например, москвичка заразилась коронавирусом после полной вакцинации, но он проходит у неё в легкой форме.