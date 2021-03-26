автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Мне 55 лет. Я сделала укол «Спутника V» вместе с мужем и мамой 31 января. 21 февраля поставила вторую прививку. Никаких побочных эффектов при этом не было вообще. А спустя месяц заболела: у меня поднялась температура, и 24 марта я получила положительный тест на коронавирус», — рассказала Татьяна «Фонтанке» 26 марта.

В целом заболевание проходит легко, как ОРВИ. Чувствует себя Татьяна нормально, держит двухнедельную самоизоляцию с родственниками на даче и уверена, что без прививки все было бы гораздо печальнее.



Фото: предоставлено героем материала Поделиться Поделиться







«Врачи заранее предупреждают, что вакцина это не панацея и не стопроцентная гарантия безопасности и это может лишь смягчить тяжесть болезни. Видимо, я такой неудачный крендель, который в недостаточном объеме выработал антитела, — отметила Татьяна. — Все мои друзья врачи, и я сама настоятельно всем рекомендую делать прививки».



Фото: предоставлено героем материала Поделиться Поделиться







Тест на антитела после второй дозы женщина сделать не успела, поэтому сказать точно, что именно ей помогает — собственные ресурсы организма или привитый иммунитет — вряд ли получится. Однако «Фонтанка» описывала случаи нескольких петербуржцев, которые после вакцинации «Спутником V» остались без антител. Что делать в таком случае — читайте в нашем материале.

Случаи заболевания COVID-19 у прошедших вакцинацию возможны: 10% привитых вполне могут не получить иммунитет даже после второго укола, заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи — у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», — подтвердил 26 марта журналистам академик Александр Гинцбург.



О том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозами «Спутника V», читайте здесь и тут. Кроме того, «Фонтанка» собрала впечатления привитых «ЭпиВакКороной» — второй российской вакциной, которая скоро появится в прививочных пунктах.

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