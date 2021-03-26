FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
76.17р89.98р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
17
Печать

«Спутник V» не помог. Как москвичка заразилась коронавирусом после полной вакцинации

Москвичка Татьяна И. заболела коронавирусом через месяц после двух уколов «Спутником V». В НИЦ Гамалеи назвали её случай единичным. Но сама она не в обиде на разработчиков вакцины.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

«Мне 55 лет. Я сделала укол «Спутника V» вместе с мужем и мамой 31 января. 21 февраля поставила вторую прививку. Никаких побочных эффектов при этом не было вообще. А спустя месяц заболела: у меня поднялась температура, и 24 марта я получила положительный тест на коронавирус», — рассказала Татьяна «Фонтанке» 26 марта.

В целом заболевание проходит легко, как ОРВИ. Чувствует себя Татьяна нормально, держит двухнедельную самоизоляцию с родственниками на даче и уверена, что без прививки все было бы гораздо печальнее.

Фото: предоставлено героем материала
ПоделитьсяПоделиться

«Врачи заранее предупреждают, что вакцина это не панацея и не стопроцентная гарантия безопасности и это может лишь смягчить тяжесть болезни. Видимо, я такой неудачный крендель, который в недостаточном объеме выработал антитела, — отметила Татьяна. — Все мои друзья врачи, и я сама настоятельно всем рекомендую делать прививки».

Фото: предоставлено героем материала
ПоделитьсяПоделиться

Тест на антитела после второй дозы женщина сделать не успела, поэтому сказать точно, что именно ей помогает — собственные ресурсы организма или привитый иммунитет — вряд ли получится. Однако «Фонтанка» описывала случаи нескольких петербуржцев, которые после вакцинации «Спутником V» остались без антител. Что делать в таком случае — читайте в нашем материале.

Случаи заболевания COVID-19 у прошедших вакцинацию возможны: 10% привитых вполне могут не получить иммунитет даже после второго укола, заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи — у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», — подтвердил 26 марта журналистам академик Александр Гинцбург.

О том, какие побочные эффекты бывают после вакцинации первой и второй дозами «Спутника V», читайте здесь и тут. Кроме того, «Фонтанка» собрала впечатления привитых «ЭпиВакКороной» — второй российской вакциной, которая скоро появится в прививочных пунктах.

Если вы сделали прививку от коронавируса в Петербурге и заболели — пишите на почту kazakov@fontanka.ru.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
Фото: предоставлено героем материала
Фото: предоставлено героем материала
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

265043083
Радость-то какая, хозяева велели агитировать против российской вакцины, а народ идет и прививается. Со Спутгником не вышло, начали компанию против Вектора, два дня только про нее и пишут. А тут такая новость, разве можно пройти мимо, даже выделили как важную. "Ура. Она не действует. Хозяин прав, не ходите люди прививаться. Только на западе умеют делать вакцины, а русские врут"
265076167
Вполне возможно, что у дамы антитела вырабатываются медленнее, чем у среднестатистического индивидуума. Возможно уколась, скрыв прием иммунноподавляющих препаратов. Опять же эффективность вакцины 91%. попала в оставшиеся 9%.
262224921
Плакаты развешены по городу : помоги нам спасти жизни, уколись.

Как сказал бы Станиславский: не верю!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний