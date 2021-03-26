Глава Центра имени Гамалеи рассказал о единичных случаях заражения у привившихся «Спутником V»

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких условиях заболевали COVID-19 те, кто уже укололся вакциной «Спутник V». По его словам, небольшой риск подхватить инфекцию есть, пока не сформировался иммунитет.
«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», — цитирует Гинцбурга ТАСС 26 марта.
Глава научно-исследовательского учреждения, где разработали первый российский препарат для профилактики коронавируса, подчеркнул, что вакцинированным человек считается только спустя три недели после второго укола. До этого момента нужно соблюдать меры предосторожности, в частности носить средства защиты и избегать мест скопления людей. Особенно важно об этом помнить лицам старше 60 лет.
В России с начала пандемии зарегистрировано 4,5 млн случаев заражения COVID-19, умерли 97 тыс.