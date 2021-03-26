Глава Центра имени Гамалеи рассказал о единичных случаях заражения у привившихся «Спутником V»

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких условиях заболевали COVID-19 те, кто уже укололся вакциной «Спутник V». По его словам, небольшой риск подхватить инфекцию есть, пока не сформировался иммунитет.

«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», — цитирует Гинцбурга ТАСС 26 марта.

