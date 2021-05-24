Роспотребнадзор: Заболеваемость в Петербурге растет из-за слабеющего иммунитета у переболевших

Рост заболеваемости в Петербурге может быть связан не только с прошедшими праздничными мероприятиями, но и с падением уровня иммунитета у тех, кто переболел в первую волну, заявили чиновники.



«Рост, который мы сейчас видим, идет за счет тех заражений, которые произошли в период майских праздников вследствие участия населения в массовых мероприятиях, в том числе несанкционированных», — рассказала журналистам 24 мая начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.