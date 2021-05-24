Роспотребнадзор: Заболеваемость в Петербурге растет из-за слабеющего иммунитета у переболевших

Рост заболеваемости в Петербурге может быть связан не только с прошедшими праздничными мероприятиями, но и с падением уровня иммунитета у тех, кто переболел в первую волну, заявили чиновники.
«Рост, который мы сейчас видим, идет за счет тех заражений, которые произошли в период майских праздников вследствие участия населения в массовых мероприятиях, в том числе несанкционированных», — рассказала журналистам 24 мая начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
С ней согласился и глава комздрава Дмитрий Лисовец, который добавил, что есть, вероятно, и еще одна причина.
«Не исключаю, хотя у меня и нет доказательств, допускаю, что у людей, которые переболели в первую волну, иммунитет уже может быть снижен, потому сейчас мы отмечаем некое повышение числа заболевших и числа госпитализированных. Поэтому тем более сейчас необходимо вакцинироваться», — объяснил председатель комитета.