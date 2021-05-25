Комздрав: Койки в «Ленэкспо» не закончились, их просто не открыли

Первое открытое в «Ленэкспо» отделение на 97 коек (7 реанимационных) действительно заполнено. Заняты 89, в их числе — три реанимационных. Но говорить о том, что весь госпиталь битком, некорректно, считают в комздраве.



Как пояснили чиновники 24 мая, оставшиеся в том же пятом корпусе 200 коек пока не развернуты, потому что это требует привлечения дополнительного персонала из Госпиталя для ветеранов войн. А в целом «Ленэкспо», как показал опыт пандемии, способен принимать до нескольких тысяч пациентов одновременно.