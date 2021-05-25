Комздрав: Койки в «Ленэкспо» не закончились, их просто не открыли

Первое открытое в «Ленэкспо» отделение на 97 коек (7 реанимационных) действительно заполнено. Заняты 89, в их числе — три реанимационных. Но говорить о том, что весь госпиталь битком, некорректно, считают в комздраве.
Как пояснили чиновники 24 мая, оставшиеся в том же пятом корпусе 200 коек пока не развернуты, потому что это требует привлечения дополнительного персонала из Госпиталя для ветеранов войн. А в целом «Ленэкспо», как показал опыт пандемии, способен принимать до нескольких тысяч пациентов одновременно.
«На сегодняшний день в городе свободно 15,7% коек и пока нет необходимости дальше разворачивать "Ленэкспо"», — отметили в комздраве.
Как писала «Фонтанка», госпиталь в «Ленэкспо» отработал две прошлые волны пандемии и был закрыт на спаде заболеваемости в феврале. Первого пациента после нового открытия там приняли 21 мая. Что ждет госпитализированных и что говорили работающие там врачи, читайте в репортаже «Фонтанки».