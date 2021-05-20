автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Море, колючая проволока на заборах, реанимация, ИВЛ, КТ, УЗИ — в пятом павильоне «Ленэкспо» всё на месте, как и было в феврале, когда госпиталь закрывали на замок. Здесь собралась и команда, которая пережила уже две волны и теперь готовится сразиться против третьей, если придется. По их словам ковид «стареет» и становится тяжелее, и все чаще в стационары везут тех, кто расслабился и думал, что опасность миновала.

«В обычной больнице людям тяжело психологически находиться в замкнутом пространстве. Палата закрывается и человек остается один. Или с еще двумя-тремя другими больными. А у нас в «Ленэкспо» всегда в зоне видимости сотрудники — кто-то протирает пол, другой ставит капельницу, вдалеке ходит доктор и люди чувствуют себя в безопасности. Это очень важно психологически. По моему опыту работы в пандемию говорю», — рассказывает «Фонтанке» начальник пятого павильона «Ленэкспо» Руслан Дмитришен, пока мы идем по коридорам, заполненным пустыми койками.



Дмитришен — врач-инфекционист, отработавший обе волны пандемии начальником 7-го павильона «Ленэкспо». Он перенес коронавирус еще в первую, а во вторую возглавил центр реабилитации выздоровевших в Госпитале для ветеранов войн.

«Страх прошёл давным давно. Сейчас уверенность и настрой на работу, — говорит Дмитришен. — Все сотрудники, которые с завтрашнего дня начнут принимать пациентов, работали и в первую и во вторую волну. Привитых среди нас достаточно мало, так как большая часть переболела и имеет антитела».

Последние 2–3 недели заболеваемость начала расти, рассказывает «Фонтанке» заместитель начальника Госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Татьяна Погода. По её словам, подъем идет на процентов десять.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Илья Казаков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Я бы не сказала, что сейчас прямо «третья-третья волна». Речь идет о высоком плато и увеличении количества пациентов с коронавирусом. Пока такого потока, как в предыдущий год, мы не наблюдаем. Везут тех, кто не привился и кто не болел. Все почему-то думают, что их минует сия чаша, но, к сожалению, вирус коварный. Если не заболели осенью или летом, если не привились, то он находит. Из тех, кто сейчас поступают, большинство в самоизоляции не находились и вели активный образ жизни, расслабились и подумали, что все будет хорошо», — отметила врач.



По наблюдениям Погоды в действующем стационаре на Народной улице коронавирусные пациенты стали гораздо тяжелее. А их средний возраст около 75 лет. И вообще 60% от всех госпитализированных — старше 65. И это уже не особая специфика Госпиталя для ветеранов войн. Такая ситуация во всех ковидариях города.

Ещё с зимы изменились подходы к лечению — вышли уже 11 рекомендации Минздрава.

«Практически всем пациентам сейчас назначаются антикоагулянты, потому что очень часто бывают тромбоэмболические осложнения. Большинству назначаются гормональные препараты, чтобы не развивался цитокиновый шторм, о котором все говорят. В новых рекомендациях разрешили ингаляционные гормоны. А вот знаменитый гидроксихлорохин, который мы использовали в течение года, и который помогал, в 11 рекомендациях убрали», — пояснила Татьяна Погода.

Конечно, врачам хотелось бы избежать третьей волны. Но без вакцинации это сделать трудно. А массовой её в Петербурге сейчас назвать трудно, считает Погода. Люди не прививаются, хотя, учитывая возможные последствия, это вызывает у неё как минимум удивление.



автор видео Илья Казаков / «Фонтанка.ру»

«После перенесенной болезни бывают нарушения сердечного ритма, миокардиты, приходится иногда даже направлять пациентов на установку стимулятора», — рассказала она.

Кроме тяжелой болезни люди переживают еще и психологические проблемы. К медицинским психологам пациенты идут с жалобами на одолевающие их страх и чувство тревоги.

Хотя и вакцина не безупречный щит. Вакцинированные в госпиталь тоже попадают. И это тоже новая специфика после зимы.

«В отделениях реанимации полностью привитых пациентов не было. Но среди заболевших попадали. Они переносили всё в легкой форме. Умершие были после первой дозы. К нам поступила пациентка на пятый день после вакцинации. Вероятнее всего, она привилась в инкубационном периоде», — рассказала Погода.

С 21 мая в пятом павильоне запустят около сотни коек. Ко всем к ним подведен кислород, есть УЗИ, ИВЛ, КТ. И есть возможность экстренно развернуть не только все имеющиеся 295 коек, но и вообще все 2434 места всего «Ленэкспо» за несколько часов — кровати только застелить и работать, резюмировал Дмитришен.



«Но, может быть, обойдется?» — спросила как будто сама себя одна из стоящих рядом медсестер.

О том, как работал пятый павильон на пике второй волны, читайте в нашем декабрьском репортаже. А о том, как Петербург дожил до начала третьей волны, читайте здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»