В Петербурге закончились койки в отделении «Ленэкспо»

«Первое отделение «Ленэкспо» заполнено. Но пока нет экстренной необходимости сейчас открывать еще 200 коек, которые там есть. Потому что даже в нашем госпитале-трансформере на Народной улице есть свободные 59 коек, и в остальных стационарах города еще достаточно мест», — заявили «Фонтанке» в Госпитале для ветеранов войн, который управляет «Ленэкспо».



Как писала «Фонтанка», госпиталь в «Ленэкспо» отработал две прошлые волны и был закрыт на спаде в феврале. Первого пациента после третьего открытия там приняли только 21 мая. Пока учреждение работает в масштабах одного отделения пятого павильона на сотню коек, но при необходимости может быстро масштабироваться до нескольких тысяч мест.