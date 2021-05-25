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В Петербурге закончились койки в отделении «Ленэкспо»

Временный госпиталь в «Ленэкспо», развернутый в минувшую пятницу, к 25 мая оказался заполнен полностью. Скорые едут в другие стационары.

«Первое отделение «Ленэкспо» заполнено. Но пока нет экстренной необходимости сейчас открывать еще 200 коек, которые там есть. Потому что даже в нашем госпитале-трансформере на Народной улице есть свободные 59 коек, и в остальных стационарах города еще достаточно мест», — заявили «Фонтанке» в Госпитале для ветеранов войн, который управляет «Ленэкспо».

Как писала «Фонтанка», госпиталь в «Ленэкспо» отработал две прошлые волны и был закрыт на спаде в феврале. Первого пациента после третьего открытия там приняли только 21 мая. Пока учреждение работает в масштабах одного отделения пятого павильона на сотню коек, но при необходимости может быстро масштабироваться до нескольких тысяч мест.

Что ждет пациентов внутри госпиталя и что говорили работающие там врачи, читайте в репортаже «Фонтанки».

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Комментарии (27)

maximvf
Я 09.05 в 10:00 - 10:10 по первому каналу наблюдал безмасочника в общественном месте среди пожилых 60+, которого никто не штрафовал за десяток нарушений социальной дистанции.
И что это за заголовки? Вирус побежден давно!
Маэстро
Краткое содержание: койки в Ленэкспо ещё есть, но они закончились. Мозговой тупик "Фонтанки".
rastaman
Реальный смысл новости абсолютно противоположен заголовку.
«Браво», «фонтанка»!
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