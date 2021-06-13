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Беглов пообещал новые коронавирусные ограничения в Петербурге

Власти Петербурга ужесточат ограничения по коронавирусу, заявил губернатор Александр Беглов. К этому обязывает эпидобстановка.

«Эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается. Число заболевших растет. Власти будут вынуждены ввести новые ограничения», — пообещал градоначальник после встречи с главой местного Роспотребнадзора Наталией Башкетовой.

Также Беглов анонсировал приостановку деятельности предприятий и усиление контроля за сферой услуг.

По словам Башкетовой, Евро-2020 в Петербурге сопровождают многочисленные нарушения правил эпидемической безопасности.

Регионы закрывают границы, Москва и Подмосковье разыгрывают машины и квартиру среди привитых, в России фиксируется резкий всплеск заболевших.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (120)

Wadim_
big love, как на щот вялых парусов? :)
sektor7
Пообещал, делай
264527831
От вакцины похоже нет толку, все равно болеют, а первая партия привитых снова должна прививаться. Какое спасение от этой заразы, если она создана в лаборатории биопрограммистами? Очевидно, также создать антивирус, убивающий этот.
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