Беглов пообещал новые коронавирусные ограничения в Петербурге

«Эпидемия COVID-19 в Санкт-Петербурге продолжается. Число заболевших растет. Власти будут вынуждены ввести новые ограничения», — пообещал градоначальник после встречи с главой местного Роспотребнадзора Наталией Башкетовой.
Также Беглов анонсировал приостановку деятельности предприятий и усиление контроля за сферой услуг.
По словам Башкетовой, Евро-2020 в Петербурге сопровождают многочисленные нарушения правил эпидемической безопасности.
Регионы закрывают границы, Москва и Подмосковье разыгрывают машины и квартиру среди привитых, в России фиксируется резкий всплеск заболевших.