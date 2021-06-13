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Российские регионы закрывают границы. Первая — Ивановская область

В Ивановской области ввели обязательный карантин для приезжих

На въездах в Ивановскую область выставлены посты ДПС. Без карантина пускают только вакцинированных или со свежим и отрицательным ПЦР-тестом.

О решении региональных властей сообщает местное управление МВД региона 13 июня. Ограничить въезд на территорию Ивановской области решено на фоне резкого роста заболеваемости в Москве — половина суточного прироста зараженных в стране приходится на столицу.

Посты появились на Костромском, Ярославском и Московском направлениях. Попасть в регион можно, но либо с обязательной 14-дневной самоизоляцией, либо со справкой о вакцинации или же с недавно сделанным тестом на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Накануне столичная мэрия ввела ряд ограничений, запретив общепиту работать по ночам, отправив сотрудников госучреждений культуры старше 65 лет на обязательную удаленку и закрыв развлекательные заведения. Стимулируя вакцинацию, в Москве разыгрывают машины, а в Подмосковье — квартиру.

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Комментарии (3)

266079685
Они там что, сбрендили в своем Иваново?
Ведь как "авторитетно доказали" уважаемые ковидиоты, это "просто ОРВИ":D
bluxer
Вот те раз. Только собрался ехать в Ивановскую область (а что я там забыл?..), и такая незадача.

Предлагаю всем регионам закрыться не только на въезд, но и на выезд. В Питере посвободнее будет :)
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