Российские регионы закрывают границы. Первая — Ивановская область

На въездах в Ивановскую область выставлены посты ДПС. Без карантина пускают только вакцинированных или со свежим и отрицательным ПЦР-тестом.

О решении региональных властей сообщает местное управление МВД региона 13 июня. Ограничить въезд на территорию Ивановской области решено на фоне резкого роста заболеваемости в Москве — половина суточного прироста зараженных в стране приходится на столицу.

Посты появились на Костромском, Ярославском и Московском направлениях. Попасть в регион можно, но либо с обязательной 14-дневной самоизоляцией, либо со справкой о вакцинации или же с недавно сделанным тестом на коронавирус, который показал отрицательный результат.