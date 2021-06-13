Мэр Москвы ревакцинировался и пообещал раздать автомобили привитым

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале стимулирующей лотереи для привитых от коронавируса. Кампания по раздаче автомобилей обойдется дешевле локдауна.
Для ускорения вакцинации от COVID-19 в Москве пройдет лотерейный месячник, сообщил 13 июня Собянин на своем сайте:
«С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей».
Первый розыгрыш состоится 23 июня. За месяц москвичам раздадут двадцать машин. На вакцинную стимуляцию скидывались «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ.
Кроме автомобилей, Собянин соблазняет на прививку собственным примером. Два дня назад он повторно вакцинировался. Впервые — в мае 2020 года, когда вакцина «Спутник V» еще не прошла клинические испытания. Причиной ревакцинации Собянин назвал упавший титр антител.
В Москве зарегистрирована вспышка коронавируса, суточный прирост заболевших на этой неделе составляет 14–15 %. Доля столицы в общем числе заражений по стране составляет половину. До 20 июня Собянин объявил выходные и ввел комендантский час для общепита.