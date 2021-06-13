Мэр Москвы ревакцинировался и пообещал раздать автомобили привитым

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале стимулирующей лотереи для привитых от коронавируса. Кампания по раздаче автомобилей обойдется дешевле локдауна.

Для ускорения вакцинации от COVID-19 в Москве пройдет лотерейный месячник, сообщил 13 июня Собянин на своем сайте:

«С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей».

Первый розыгрыш состоится 23 июня. За месяц москвичам раздадут двадцать машин. На вакцинную стимуляцию скидывались «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ.