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Мэр Москвы ревакцинировался и пообещал раздать автомобили привитым

В Москве среди привитых от коронавируса разыграют автомобили

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале стимулирующей лотереи для привитых от коронавируса. Кампания по раздаче автомобилей обойдется дешевле локдауна.

Для ускорения вакцинации от COVID-19 в Москве пройдет лотерейный месячник, сообщил 13 июня Собянин на своем сайте:

«С 14 июня по 11 июля граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будет разыгрываться 5 машин стоимостью примерно 1 млн рублей».

Первый розыгрыш состоится 23 июня. За месяц москвичам раздадут двадцать машин. На вакцинную стимуляцию скидывались «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ.

Кроме автомобилей, Собянин соблазняет на прививку собственным примером. Два дня назад он повторно вакцинировался. Впервые — в мае 2020 года, когда вакцина «Спутник V» еще не прошла клинические испытания. Причиной ревакцинации Собянин назвал упавший титр антител.

В Москве зарегистрирована вспышка коронавируса, суточный прирост заболевших на этой неделе составляет 14–15 %. Доля столицы в общем числе заражений по стране составляет половину. До 20 июня Собянин объявил выходные и ввел комендантский час для общепита.

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Комментарии (29)

261087251
А простому советскому человеку РЕвакцинироваться дадут разве? Нет же! "У богатых свои законы..."
vader
5 автомобилей в неделю как раз хватит, чтобы за лето покрыть нужду в личном автотранспорте всех детей приближенных, которые, конечно же, будут в первых рядах вакцинированных и окажутся ну очень везучими в лотереях и розыгрышах. Очень мудрое решение.
michailPotapov
Давай новую Бмв каждому и без спортлото
Собакин
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